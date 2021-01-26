İçiniz ısınacak: Kışlık tavuk çorbası

Malzemeler:

Tavuk suyu için:

1 adet bütün tavuk

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 adet kereviz sapı

1 adet defne yaprağı

3-4 dal maydanoz sapı

Soğuk su

Çorba için:

Yarım su bardağı tel şehriye

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

Maydanoz

Yapılışı:

Tavuk suyu için ister kendiniz ister kasabınıza tavuğun göğsünü, kanatlarını ve butlarını ayırın.

Kalan kemikler tavuk suyun ana malzemesi olacaktır.

Göğüs ve kanatları başka bir yemek için ayırın.

Butların derisini çıkarın ve yüksek bir tencereye tavuk karkas (kemikler) ve butları alın.

Soğan, kereviz sapı ve havucu kabaca doğrayın ve tencereye alın.

Üzerini tamamen kapatacak kadar soğuk su ilave edin ve kapağını kapatmadan ocağa alın.

Kaynamaya başladığında en kısık ateşe alın.

Ara ara köpüğünü alarak 2 saat en kısık ateşte pişirin.

Hazır olmadan yarım saat önce maydanoz saplarını ve defne yaprağını ilave edin.

Kepçe kepçe süzgeç yardımı ile süzün. Tavuk butlarını ve karkasta kalan eti tiftikleyip kenara alın.

Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin.

Rendelenmiş havuç ilave edin.

Daha sonra un ilave edip çok hafif kavurun.

Yarım su bardağı soğuk su ilave edip karıştırın.

Daha sonra tavuk suyunu ilave edin,kaynama noktasına getirin ve kısık ateşe alıp şehriyeleri içine alın.

Köpüğünü alın.

5 dakika sonra ezilmiş veya çok ufak doğranmış sarımsak ilave edip limon suyunu sıkın.

3-4 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Ateşi kapatın ve ince doğranmış maydanoz ilave edip servis edin. Afiyet olsun...