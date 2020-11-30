Hem kahvaltılık hem meze: Fesleğenli Girit ezme

Kahvaltılık olarak yaparsanız sarımsak ilave etmenizi tavsiye etmiyorum. Fıstık yerine ceviz, fesleğen yerine kişniş veya maydanoz ilave edebilirsiniz.

Malzemeler:

400 gram tam yağlı inek beyaz peynir (orta sert)

100 gram lor peyniri

10-15 yaprak fesleğen

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı Antep fıstığı (file, tuzsuz ve kabuksuz)

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Fesleğenleri robotta az zeytinyağı ile çekin.

Fıstık ve sarımsak ilave edin ve tekrar çekin.

Beyaz peyniri kabaca doğrayın ve robota ilave edip çekin.

Kıvamı biraz açmak için biraz daha zeytinyağı ekleyin.

Tadına bakıp gerekirse tuz ilave edin.

Karabiber de ekleyip servis edin.

Kahvaltılık olarak kullanacaksanız sarımsak kullanmayın. Afiyet olsun...