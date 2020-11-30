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GeriDerya Jerdev Hem kahvaltılık hem meze: Fesleğenli Girit ezme
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Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Hem kahvaltılık hem meze: Fesleğenli Girit ezme

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Hem kahvaltılık hem meze: Fesleğenli Girit ezme
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İster kahvaltılık sos ister meze olarak kullanabileceğiniz leziz bir tarif.

Kahvaltılık olarak yaparsanız sarımsak ilave etmenizi tavsiye etmiyorum. Fıstık yerine ceviz, fesleğen yerine kişniş veya maydanoz ilave edebilirsiniz.

Malzemeler:

400 gram tam yağlı inek beyaz peynir (orta sert)

100 gram lor peyniri

10-15 yaprak fesleğen

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı Antep fıstığı (file, tuzsuz ve kabuksuz)

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Hem kahvaltılık hem meze: Fesleğenli Girit ezmeYapılışı:

Fesleğenleri robotta az zeytinyağı ile çekin.

Fıstık ve sarımsak ilave edin ve tekrar çekin.

Beyaz peyniri kabaca doğrayın ve robota ilave edip çekin.

Kıvamı biraz açmak için biraz daha zeytinyağı ekleyin.

Tadına bakıp gerekirse tuz ilave edin.

Karabiber de ekleyip servis edin.

Kahvaltılık olarak kullanacaksanız sarımsak kullanmayın. Afiyet olsun...

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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