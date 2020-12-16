MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Derya Jerdev YazılarıDeniz mahsullerini sevenlerin dikkatine: Kremalı karides
GeriDerya Jerdev Deniz mahsullerini sevenlerin dikkatine: Kremalı karides
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Deniz mahsullerini sevenlerin dikkatine: Kremalı karides

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Deniz mahsullerini sevenlerin dikkatine: Kremalı karides
Abone Olgoogle-news

Bu tarifi ister ana yemek ister ara sıcak olarak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, bu sos levrek ve dil balığına, hatta makarnalara çok yakışacak.

Malzemeler:

20 adet jumbo karides

1 adet lime'ın kabuğunun rendesi  

Yarım Meksika biberi

2 diş sarımsak  

200 mililitre krema 

Çeyrek su bardağı 1:1 oranda sirkeli su

Tuz

Karabiber 

Kişniş yaprakları (sevenler için)

Deniz mahsullerini sevenlerin dikkatine: Kremalı karides

Yapılışı:

Karideslerin kuyruğu kalacak şekilde temizleyin veya balıkçınıza temizlettirin. Bağırsak uzantılarını temizleyin. (Bıçak ile ince çizik atıp içini çıkarın.)

Soğuk suda karidesleri yıkayıp peçete ile tamamen kurulayın.

Tuz ve karabiber serpin.

Tavayı ısıtın, 1-2 yemek kaşığı zeytinyağında iki tarafını da birer dakika olacak şekilde sıcak tavada çevirip tabağa alın.

Aynı tavaya sıra ile doğranmış Meksika biberini ve sonra sarımsağı alın hafif renk alınca en yüksek ateşte sirkeli su ilave edip çektirin.

Çekince orta ateşte kremayı ilave edin.

Kıvam alınca tuz karabiber ilave edin.

Karidesleri içine alın ve kapağı kapalı 2 dakika kadar beraber pişirin.

Ateşten alıp üzerine lime kabuğu rendesi serpin. Afiyet olsun...

False
Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Tarsus humusu kavanoza girdi, tüm Türkiye'ye gönderiliyor
Hem ısınıyor hem de yemek pişiriyorlar... Koronavirüs nedeniyle talep çok arttı
Çayın bu özelliğini hiç duymamış olabilirsiniz! Sivrisinekleri yanına bile yaklaştırmıyormuş
Hikayesi çok ilginç... Bir arkadaşının talebi üzerine üretti, şimdi yok satıyor