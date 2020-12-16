Deniz mahsullerini sevenlerin dikkatine: Kremalı karides
Bu tarifi ister ana yemek ister ara sıcak olarak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, bu sos levrek ve dil balığına, hatta makarnalara çok yakışacak.
Malzemeler:
20 adet jumbo karides
1 adet lime'ın kabuğunun rendesi
Yarım Meksika biberi
2 diş sarımsak
200 mililitre krema
Çeyrek su bardağı 1:1 oranda sirkeli su
Tuz
Karabiber
Kişniş yaprakları (sevenler için)
Yapılışı:
Karideslerin kuyruğu kalacak şekilde temizleyin veya balıkçınıza temizlettirin. Bağırsak uzantılarını temizleyin. (Bıçak ile ince çizik atıp içini çıkarın.)
Soğuk suda karidesleri yıkayıp peçete ile tamamen kurulayın.
Tuz ve karabiber serpin.
Tavayı ısıtın, 1-2 yemek kaşığı zeytinyağında iki tarafını da birer dakika olacak şekilde sıcak tavada çevirip tabağa alın.
Aynı tavaya sıra ile doğranmış Meksika biberini ve sonra sarımsağı alın hafif renk alınca en yüksek ateşte sirkeli su ilave edip çektirin.
Çekince orta ateşte kremayı ilave edin.
Kıvam alınca tuz karabiber ilave edin.
Karidesleri içine alın ve kapağı kapalı 2 dakika kadar beraber pişirin.
Ateşten alıp üzerine lime kabuğu rendesi serpin. Afiyet olsun...
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