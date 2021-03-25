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GeriCansu Özdemir Unsuz, şekersiz, yağsız 'brownie'
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Haber Giriş: 25.03.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

Unsuz, şekersiz, yağsız 'brownie'

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
Unsuz, şekersiz, yağsız 'brownie'

Her şey yıllar önce pastanemde uzun süre kullanılmayı bekleyen haşlanmış nohut konservesi ile başladı. Nohut unundan kekler yapılırken haşlanmış nohuttan neden yapılmasın ? Durun bir saniye, önyargılarınızı yok edin ! İçinde nohut olduğunu asla anlamayacaksınız, söz veriyorum, şef sözü...

Malzemeler:

2 yumurta

5 yemek kaşığı üzüm pekmezi

60 gr bitter çikolata

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı kakao

800 gram haşlanmış nohut

YAPILIŞI

Fırınınızı 175 derece de ısıtın.

Bitter çikolatayı eritip soğumaya bırakın.

Haşlanmış nohutun suyunu süzüp yıkadıktan sonra rondo ile iyice çekin.

Yumurtaları çırpıp, içerisine pekmezi ekleyip az çırpın.

Eriyen bitter çikolatayı da ekleyip iyice çırpın.

Kakaoyu eleyip ekleyin ve karıştırın.

Kabartma tozu ve rondoda çektiğiniz nohutu ekleyip iyice karıştırın.

Bir borcama ya da 20 cm lik bir kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt koyup, üzerine kek karışımını boşaltıp yayın.

175 derece fırında 25-30 dakika arasında pişirin. Afiyet olsun.

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
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