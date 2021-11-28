Sıcak çikolatalı kek sufle değildir!
Sıcak çikolatalı kek, Molten chocolate cake, valcona ya da akışkan çikolatalı kek ama sufle değil! İlk olarak bu konuya açıklık getirelim. Gittiğiniz her restoranın tatlı menüsünde Sufle adı altında sıcak çikolatalı kek servis edilir. Ya da günümüzde internet üzerinden aradığınızda sufle adı altında sıcak çikolatalı kek tarifleri çıkar karşınıza.
Suflenin tarihi 1650 ‘li yıllara dayanırken, sıcak çikolatalı kek ilk olarak 1966 yılında bir bakery yarışmasında ortası akışkan “tunnel-fudge-cake” olarak karşımıza çıkar. Rüya gibi olan bu iki tatlının ortak özelliği pişirildiği an servis edilmesidir. Bilinenin aksine ise kıvamları birbirinden farklıdır.
Sufle ‘nin kıvamı köpüksüdür, bolca hava kabarcığı içerir, sıcak çikolatalı kekinse akışkandır. Sufle kendi kabında servis edilir, sıcak çikolatalı kek ise çoğunlukla ters çevrilip servis edilir.
Suflenin yapımı daha çok teknik gerektirir ve hazırladığın an pişirmen gerekir.. Ama sıcak çikolatalı kekimiz öyle mi ? Hazırla ister buzdolabında 3-4 gün beklet, istersen dondurucuya atıp istediğin zaman çıkar ve pişir. Zaten sıcak çikolatalı kekin 2000 ‘ li yıllarda restoranlarda bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi kolay hazırlanması ve bekleyebilmesidir. Bir de aşırı havalı olması...
Gelelim sıcak çikolatalı kekimizin tarifine;
Sıcak Çikolatalı Kek Malzemeleri
- 3 adet L boy yumurta
- 125 gr bitter çikolata
- 125 gr tereyağı
- 60 gr (3 yemek kaşığı) toz şeker
- 34 gr (2 yemek kaşığı) un
- 40 Gr beyaz çikolata
Sıcak Çikolatalı Kek Yapılışı
Fırınınızı 200 derecede ısıtın.
Kekinizi koyacağınız kapları tereyağı ile yağlayıp, içerisine un ya da kakao serpin ve ters çevirip fazla unu atın.
Tereyağı ve çikolatayı birlikte benmari usulü ya da mikrodalga fırında ara ara karıştırarak eritip soğumaya bırakın.
Toz şeker ve yumurtaları birlikte çırpın.
Oda sıcaklığına gelen tereyağlı çikolata karışımını ekleyip karıştırın.
Son olarak unu ekleyip un taneleri kaybolana kadar karıştırın.
Hazırladığınız kek karışımını kapların yarısına kadar doldurun ve araya beyaz çikolata parçaları ekleyip üzerine kalan kek karışımı ile kapatın.
Önceden ısıttığınız fırında 10-12 dakika pişirin.
Ortasının akışkan olması için fırındaki pişirme süreniz önemlidir. Her fırının ısısı farklılık gösterebilir ve fırınınızı sizden iyi kimse bilemez
Kekimizı fırından çıkarınca ters çevirip üzerine pudra şekeri serpin.. dondurma veya krema ile de servis edebilirsiniz.
Şimdiden ellerinize sağlık...