Sıcak çikolatalı kek sufle değildir!

Suflenin tarihi 1650 ‘li yıllara dayanırken, sıcak çikolatalı kek ilk olarak 1966 yılında bir bakery yarışmasında ortası akışkan “tunnel-fudge-cake” olarak karşımıza çıkar. Rüya gibi olan bu iki tatlının ortak özelliği pişirildiği an servis edilmesidir. Bilinenin aksine ise kıvamları birbirinden farklıdır.

Sufle ‘nin kıvamı köpüksüdür, bolca hava kabarcığı içerir, sıcak çikolatalı kekinse akışkandır. Sufle kendi kabında servis edilir, sıcak çikolatalı kek ise çoğunlukla ters çevrilip servis edilir.

Suflenin yapımı daha çok teknik gerektirir ve hazırladığın an pişirmen gerekir.. Ama sıcak çikolatalı kekimiz öyle mi ? Hazırla ister buzdolabında 3-4 gün beklet, istersen dondurucuya atıp istediğin zaman çıkar ve pişir. Zaten sıcak çikolatalı kekin 2000 ‘ li yıllarda restoranlarda bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi kolay hazırlanması ve bekleyebilmesidir. Bir de aşırı havalı olması...

Gelelim sıcak çikolatalı kekimizin tarifine;

Sıcak Çikolatalı Kek Malzemeleri

3 adet L boy yumurta

125 gr bitter çikolata

125 gr tereyağı

60 gr (3 yemek kaşığı) toz şeker

34 gr (2 yemek kaşığı) un

40 Gr beyaz çikolata

Sıcak Çikolatalı Kek Yapılışı

Fırınınızı 200 derecede ısıtın.

Kekinizi koyacağınız kapları tereyağı ile yağlayıp, içerisine un ya da kakao serpin ve ters çevirip fazla unu atın.

Tereyağı ve çikolatayı birlikte benmari usulü ya da mikrodalga fırında ara ara karıştırarak eritip soğumaya bırakın.

Toz şeker ve yumurtaları birlikte çırpın.

Oda sıcaklığına gelen tereyağlı çikolata karışımını ekleyip karıştırın.

Son olarak unu ekleyip un taneleri kaybolana kadar karıştırın.

Hazırladığınız kek karışımını kapların yarısına kadar doldurun ve araya beyaz çikolata parçaları ekleyip üzerine kalan kek karışımı ile kapatın.

Önceden ısıttığınız fırında 10-12 dakika pişirin.

Ortasının akışkan olması için fırındaki pişirme süreniz önemlidir. Her fırının ısısı farklılık gösterebilir ve fırınınızı sizden iyi kimse bilemez 

Kekimizı fırından çıkarınca ters çevirip üzerine pudra şekeri serpin.. dondurma veya krema ile de servis edebilirsiniz.

Şimdiden ellerinize sağlık...