Ramazan 8. gün tarifi: Krem şokola

Malzemeler

500 ml süt

100 gr bitter çikolata

6 adet yumurta sarısı

100 gr toz şeker

Yapılışı

Tatlımızı fırında pişireceğiz, bunun için ısıya dayanıklı 4 adet kaseye ihtiyacımız var. Kaseleri büyük seçmemeye özen gösterin.

Fırınınızı 190 derece de ısıtın.

Çikolatayı 1 çorba kaşığı süt ile birlikte benmari usulü eritin.

Sütü bir tencereye alın ve kaynama noktasına getirin.

İçerisine eritilmiş çikolatayı ekleyip iyice karıştırın.

Yumurta sarıları ve toz şekeri mikser ile şeker eriyip, yumurta sarıları beyazlaşana kadar çırpın.

İçerisine yavaş yavaş sütlü çikolata karışımını ekleyip, bir çırpma teli ile karıştırın.

Karışımı derin bir kabın içerisine süzdükten sonra, fırın kaplarına paylaştırın.

Fırın tepsinize kaselerin yarısına gelecek kadar su ile doldurup, önceden ısıttığınız fırında 25 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin, sonrasında buzdolabına alın ve 5-6 saat dinlendirin.

İsterseniz üzerine taze meyveler ya da krem şanti ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Şimdiden ellerinize sağlık..