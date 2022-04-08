Ramazan 8. gün tarifi: Krem şokola
17. yüzyıldan bugüne kadar gelen klasik bir Fransız tatlısı, Fransız rüyasıda diyebiliriz. Zengin ve kremsi dokusu ile sert bir çikolatanın dantelden oluşan bir elbiseye dönüşmesi gibi... Çikolata seviyorsanız tam size göre bir tatlı, her kaşıkta mest olacaksınız eminim. Glutensiz olduğunuda belirtmek isterim. Sadece 4 malzememiz var, hepsi bu...
Malzemeler
- 500 ml süt
- 100 gr bitter çikolata
- 6 adet yumurta sarısı
- 100 gr toz şeker
Yapılışı
Tatlımızı fırında pişireceğiz, bunun için ısıya dayanıklı 4 adet kaseye ihtiyacımız var. Kaseleri büyük seçmemeye özen gösterin.
Fırınınızı 190 derece de ısıtın.
Çikolatayı 1 çorba kaşığı süt ile birlikte benmari usulü eritin.
Sütü bir tencereye alın ve kaynama noktasına getirin.
İçerisine eritilmiş çikolatayı ekleyip iyice karıştırın.
Yumurta sarıları ve toz şekeri mikser ile şeker eriyip, yumurta sarıları beyazlaşana kadar çırpın.
İçerisine yavaş yavaş sütlü çikolata karışımını ekleyip, bir çırpma teli ile karıştırın.
Karışımı derin bir kabın içerisine süzdükten sonra, fırın kaplarına paylaştırın.
Fırın tepsinize kaselerin yarısına gelecek kadar su ile doldurup, önceden ısıttığınız fırında 25 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin, sonrasında buzdolabına alın ve 5-6 saat dinlendirin.
İsterseniz üzerine taze meyveler ya da krem şanti ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Şimdiden ellerinize sağlık..