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GeriCansu Özdemir Ramazan 7. gün: Kaymakpare tarifi
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Haber Giriş: 08.04.2022 - 14:24 | Son Güncelleme:

Ramazan 7. gün: Kaymakpare tarifi

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Ramazan 7. gün: Kaymakpare tarifi

Yine bir şerbetli tatlı.. Ağızda eriyen, yiyen herkesin tarifini istediği kaymakpare. Yıllar önce sosyal medya hesabımda yayınladığımda binlerce kişi deneyip, çok sevmişti. Siz de denediğinizde bana haber vermeyi unutmayın...

Malzemeler

  • 200 gr kaymak (istediğiniz marka kullanabilirsiniz)
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • 5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Üzeri için;

  • Antep fıstığı

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su

YAPILIŞI

Şerbet için şeker ve suyu derin bir tencerede kaynatın ve içine 3-4 damla limon suyu ekleyip ocaktan alın.

Fırınınızı 180 derece de ısıtın.

Kaymak ve Ayçiçek yağını bir kap içerisinde karıştırın.

İçerisine Antep fıstığı ve yavaş yavaş un ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Kabartma tozunu ekleyip, yoğurmaya devam edin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamurunuz olacak.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın.

Aralıklarla tepsiye dizip, ortalarına bütün Antep fıstığı batırıp önceden ısıttığınız fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ılıyana kadar bekleyin ve üzerine ılıyan şerbeti dökün.

Tatlınız şerbeti çekip, soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Şimdiden ellerinize sağlık..

 

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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