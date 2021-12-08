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GeriCansu Özdemir Elmalı tarçınlı zencefilli kek tarifi
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Haber Giriş: 08.12.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Elmalı tarçınlı zencefilli kek tarifi

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Elmalı tarçınlı zencefilli kek tarifi

Tarçın sever misiniz ya da zencefil ? Ben çok severim, özellikle tarçını. Mutfağa girdiğimde elim istemsizce bu baharatlara gidiyorsa benim için kış gelmiş demektir. Özellikle kek yapıyorsam hemen bu ikili giriverir karışımımın içerisine. Bunlara ya elma ya da havuç eşlik eder. Bir de cevizi eklemezsem olmaz. Haydi hazırlayın malzemeleri! Pamuk gibi yumuşacık, hafif mi hafif bir kek yapalım. Mutfağınızdan çıkan kokular sizi çok mutlu edecek biliyorum.

MALZEMELER

24 cm kelepçeli kalıp için;

200 gr tereyağı veya margarin (Oda sıcaklığında yumuşamış)

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı toz zencefil

15 gr kabartma tozu

6 adet elma (kırmızı ya da yeşil)

Ceviz (opsiyonel)

YAPILIŞI

Fırınınızı 180 C derecede ısıtın.

Kek kalıbınızın tabanına yağlı kağıt yerleştirin ve kalıbınızın kenarlarını yağlayın.

Elmaları ikiye bölüp, çekirdeklerini çıkartın. Ay şeklinde ince ince dilimleyin. Elmaların beklerken kararmaması için 1-2 dilim limon koyduğunuz suya atın.

Un, tarçın, zencefil ve kabartma tozunu bir arada karıştırın.

Tereyağı ve toz şekeri 2-3 dakika boyunca yüksek hızda çırpın.

Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin ve sütü ekleyin.

Son olarak unlu karışımı ekleyin ve un taneleri kaybolana kadar çırpın.

Kek hamurunuzu kalıba yayın.

Üzerine bir peçete ile kuruladığınız elmaları görseldeki gibi üst üste gelecek şekilde dizin.

Elmaların üzerine toz şeker serpip önceden ısıttığınız fırında 35-40 dakika kontrollü olarak pişirin.

Unutmayın fırınlar yalancıdır ve fırınınızı sizden iyi kimse tanıyamaz. İLK 25 DAKİKADAN SONRA KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN.

Kekiniz soğuduğunda kalıptan çıkarıp, üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık 

 

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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