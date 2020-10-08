Yediden yetmişe herkesin sevdiği bir klasik... Mozaik pasta, hatta dünyanın en iyi mozaik pastası :))

Yıllarca en çok sipariş edilen pastalarımdan biri oldu, menümden çıkarmaya hiçbir zaman kıyamadım.

Şimdi bu tarifi sizlerle de paylaşmamın zamanı geldi.

MALZEMELER:

600 gram petibör bisküvi

150 gram tereyağı / margarin

5 tepeleme yemek kaşığı kakao

3 çay bardağı toz şeker

3 çay bardağı süt

ÜZERİ İÇİN:

80 gram bitter çikolata

80 gram sütlü çikolata

1 çay bardağı sıvı krema

YAPILIŞI:

Bisküvileri derin bir kabın içerisine dörde bölerek koyun.

Margarini veya tereyağını bir tencerede eritip içerisine süt, kakao ve toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar iyice karıştırın.

Hazırladığınız sosu ılık halde, parçalara ayırdığınız bisküvilerin üzerine döküp bisküvileri çok ezmeden dikkatlice sosla harmanlayın.

Streç film serili bir baton kek kalıbına ya da kelepçeli kalıba yerleştirin.

Buzlukta 2 saat bekletin.

Buzluktan çıkarmadan 15-20 dakika önce üzeri için sosunu yapmaya başlayabilirsiniz.

Kremayı ocakta ısıtıp içerisine minik parçalara ayırdığınız çikolataları ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Buzluktan çıkardığınız mozaik pastanın üzerine sosunu döküp dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz.

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