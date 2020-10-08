MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Cansu Özdemir YazılarıDünyanın en iyi mozaik pastası
GeriCansu Özdemir Dünyanın en iyi mozaik pastası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 08.10.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi mozaik pastası

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
Dünyanın en iyi mozaik pastası
Abone Olgoogle-news

Uzun zaman oldu sizlere yazmayalı... Yaşadığımız pandemi süreci, bu süreçte pastanemin işleyişi, kış menüsü hazırlığı derken ancak fırsat bulabildim. Telafi etmek içinse harika bir pasta ile geldim!

Yediden yetmişe herkesin sevdiği bir klasik... Mozaik pasta, hatta dünyanın en iyi mozaik pastası :))

Yıllarca en çok sipariş edilen pastalarımdan biri oldu, menümden çıkarmaya hiçbir zaman kıyamadım.

Şimdi bu tarifi sizlerle de paylaşmamın zamanı geldi.

MALZEMELER:

600 gram petibör bisküvi

150 gram tereyağı / margarin

5 tepeleme yemek kaşığı kakao

3 çay bardağı toz şeker

3 çay bardağı süt

ÜZERİ İÇİN:

80 gram bitter çikolata

80 gram sütlü çikolata

1 çay bardağı sıvı krema

YAPILIŞI:

Bisküvileri derin bir kabın içerisine dörde bölerek koyun.

Margarini veya tereyağını bir tencerede eritip içerisine süt, kakao ve toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar iyice karıştırın.

Hazırladığınız sosu ılık halde, parçalara ayırdığınız bisküvilerin üzerine döküp bisküvileri çok ezmeden dikkatlice sosla harmanlayın.

Streç film serili bir baton kek kalıbına ya da kelepçeli kalıba yerleştirin.

Buzlukta 2 saat bekletin.

Buzluktan çıkarmadan 15-20 dakika önce üzeri için sosunu yapmaya başlayabilirsiniz.

Kremayı ocakta ısıtıp içerisine minik parçalara ayırdığınız çikolataları ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Buzluktan çıkardığınız mozaik pastanın üzerine sosunu döküp dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz.

Instagram: @cansuozdemirofficial

False
Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dışarıda döner yiyenler dikkat! Yediğiniz etin içinde ne olduğunu bilin
Normal turşu gibi yapılıyor ama sadece suyu içiliyor
Kahvaltıların lezzeti Domat zeytininde hasat başladı
Çok şifalı olduğuna inanılan çam kozalağı pekmezi işte böyle yapılıyor