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GeriCansu Özdemir Çocukluğumuzun tatlısı: Şekerpare
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Haber Giriş: 06.05.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Çocukluğumuzun tatlısı: Şekerpare

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
Çocukluğumuzun tatlısı: Şekerpare

Çocukluğumda ilk yaptığım şerbetli tatlıydı şekerpare. Hala aynı tarifle yapıyorum hiçbir şey değişmedi.. Yıllar içerisinde şekerparemin tadına bakıp da tarifini istemeyene hiç rastlamadım! İddia ediyorum bu tatlıyı sevdiklerinize yapınca tüm alkışlar sizin olacak...

Malzemeler (36 adet için)

250 gr tereyağı ya da margarin

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

3 Yemek kaşığı irmik

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu ve vanilya

4.5-5 su bardağı un

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

1/2 çay kaşığı pudra şekeri (nar gibi kizarması için yumurta sarısına ekleyip iyice karıştırıyoruz)

Fındık ya da badem

Şerbeti için;

4 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Limon

YAPILIŞI

Şu ve şekeri kaynatın, içerisine bir kaç damla limon sıkıp altını kapatın.

Fırınınızı 180 derece de ısıtın.

Tereyağı ve pudra şekerini yoğurun. Icerisine diğer malzemeleri ekleyip ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, ortalarına badem ya da fındık batırın. Önceden ısıttığınız fırında nar gibi kızarana pişirin.

Şekerpare fırından çıkınca hemen derin bir kaba alıp üzerine şerbeti dökün ve şerbeti çekip soğuyana kadar bekletin.. Ellerinize sağlık :)

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
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