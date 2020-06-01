Bir klâsik: Milföy Pasta

Malzemeler:

6 adet Milföy hamuru

Pastacı kreması

15 adet çilek

Pastacı kreması için:



600 mililitre süt (3 su bardağı)



100 gram toz şeker (5 yemek kaşığı)



40 gram mısır nişastası (2.5 dolu yemek kaşığı)



3 adet yumurta sarısı



25 gram tereyağı (1 dolu yemek kaşığı)



5 gram vanilya (1 çay kaşığı)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Hazırlanışı:

Milföy hamurunu dondurucudan çıkarıp çözülmesini bekleyin.



6 adet hamuru yağlı kağıt serili tepsiye dizin.



Kabarmaması için üzerine çatal ile delikler açın.



Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.



Fırından çıktığında üzerine bir yağlı kağıt koyup tepsi ile bastırın.

Pastacı kremasının yapılışı:



Sütü derin bir tencerede kaynatın.



Toz şeker, mısır nişastası ve yumurta sarılarını bir arada karıştırın.



Kaynayan sütten yavaş yavaş yumurta sarılı karışıma döküp hızlıca çırpın.



Karışım ılındığında kaynayan süte ekleyip koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.



Ocaktan aldıktan sonra içerisine vanilya ve tereyağı ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırın.



Üzerini streç film ile kapatıp soğumaya bırakın.



Kremanızı soğuduktan sonra hafifçe çırpın.



Milföy katları arasına krema ve çilek ile doldurun.



Pudra şekeri ve çilek ile süsleyin.