MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Cansu Özdemir YazılarıBir klâsik: Milföy Pasta
GeriCansu Özdemir Bir klâsik: Milföy Pasta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Bir klâsik: Milföy Pasta

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Bir klâsik: Milföy Pasta
Abone Olgoogle-news

Bilim kurgu filmlerini aratmayacak şekilde yaşadığımız bu pandemi sürecinde çoğu insan mutfaktaki yerini aldı. Bana göre pişirmek, üretmek insana çok iyi gelen bir terapi yöntemi. Bu zorlu süreçte mutfaklarını yeniden keşfedenler pek de güzel yaptı, ne dersiniz? Sizlere hafif mi hafif bir yaz tatlısı ile geldim... Hem de yapımı oldukça kolay...

Bir klâsik: Milföy PastaMalzemeler:

6 adet Milföy hamuru

Pastacı kreması

15 adet çilek

Pastacı kreması için: 

600 mililitre süt (3 su bardağı)

100 gram toz şeker (5 yemek kaşığı)

40 gram mısır nişastası (2.5 dolu yemek kaşığı)

3 adet yumurta sarısı

25 gram tereyağı (1 dolu yemek kaşığı)

5 gram vanilya (1 çay kaşığı)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Hazırlanışı:

Milföy hamurunu dondurucudan çıkarıp çözülmesini bekleyin.

6 adet hamuru yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Kabarmaması için üzerine çatal ile delikler açın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktığında üzerine bir yağlı kağıt koyup tepsi ile bastırın.

Pastacı kremasının yapılışı:

Sütü derin bir tencerede kaynatın.

Toz şeker, mısır nişastası ve yumurta sarılarını bir arada karıştırın.

Kaynayan sütten yavaş yavaş yumurta sarılı karışıma döküp hızlıca çırpın.

Karışım ılındığında kaynayan süte ekleyip koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra içerisine vanilya ve tereyağı ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırın.

Üzerini streç film ile kapatıp soğumaya bırakın.

Kremanızı soğuduktan sonra hafifçe çırpın.

Milföy katları arasına krema ve çilek ile doldurun.

Pudra şekeri ve çilek ile süsleyin.

False
Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Çaycuma manda yoğurdu Zonguldak'ın ilk tescilli lezzeti oldu
Güzel haber dün geldi! Ata Demirer'le duyurdular
Şifa kaynağı kekiğin 8 yeni türü keşfedildi
Takipçi sayısı milyonu aştı! 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'