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GeriCansu Özdemir 5. Gün Ramazan Tarifi: Dudovi (Dudove) Boşnak Tatlısı
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Haber Giriş: 06.04.2022 - 11:55 | Son Güncelleme:

5. Gün Ramazan Tarifi: Dudovi (Dudove) Boşnak Tatlısı

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
5. Gün Ramazan Tarifi: Dudovi (Dudove) Boşnak Tatlısı

Şekerpare seviyorsanız, bu nefis Boşnak tatlısını da çok seversiniz eminim. Oldukça lezzetli, ağızda eriyen, şerbetli ama hafif bir tatlı...

MALZEME

Hamur için;

  • 125 gr margarin ya da tereyağı (yumuşak)
  • ½ su bardağı Ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket şekerli vanilin
  • 4 su bardağı un
  • 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz ( Hamura ekliyoruz, isterseniz sadece üzerine de koyabilirsiniz)

Üzeri için;

  • Bütün ceviz / fındık

Şerbet için;

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 dilim limon

YAPILIŞI

Şerbet için; toz şeker ve suyu bir tencerede kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadığında içerisine limon dilimini ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamur için fırınınızı 180 derecede ısıtın.

Yumurta, margarin, pudra şekeri ve Ayçiçek yağını yoğurmaya başlayın.

İçerisine yavaş yavaş un, kabartma tozu ve şekerli vanilini ekleyip, yoğurmaya devam edin.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamurunuz olacak.

Son olarak içerisine iri dövülmüş cevizleride ekleyin ve hamuru toparlayın.

Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde iri parçalar koparıp, yuvarlayın. Fotoğraftaki gibi oval bir şekil verin.

Aralarında boşluk bırakarak tepsiye dizin.

Üzerlerine bir çatal ile çok bastırmadan şekil verin.

Ortalarına ceviz veya iki adet fındık batırın.

Önceden ısıttığınız fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı gittikten sonra üzerine oda sıcaklığında soğuyan şerbetinizi dökün.

1-2 saat serbeti iyice çekmesi için dinlenmeye bırakın.

Şimdiden ellerinize sağlık...

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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