Yapılışı çok kolay, kendi çok lezzetli: Red velvet cupcake

Malzemeler:

(200 mililitrelik su bardağı - tüm malzemeler oda sıcaklığında)



150 gram (1 su bardağı + 2 yemek kaşığı) un

35 gram (2 dolu yemek kaşığı) mısır nişastası

Çeyrek çay kaşığı tuz

8-10 gram (1 yemek kaşığı) kakao

Yarım çay kaşığı karbonat

120 mililitre (yarım bardaktan biraz fazla) süt

Bir tatlı kaşığı sirke

2 adet büyük boy yumurta

100 mililitre (Yarım su bardağı) sıvı yağ

1 paket şekerli vanilin

50 gram (2 silme yemek kaşığı) tereyağı

170 gram (1 bardaktan 1 parmak az) toz şeker

Kırmızı gıda boyası



Krem peynirli buttercream için:

200 gram krem peynir

100 gram tereyağı

250-300 gram pudra şekeri (1,5 bardak)





Nasıl yapılır?

Krema için 200 gram oda sıcaklığında tatlı yapımına uygun beyaz renkte krem peynir ve oda sıcaklığında tereyağınızı yüksek devirde 1-2 dakika çırpın.

Azar azar pudra şekerini ekleyerek çırpmaya devam edin, istediğiniz tat ve kıvama gelene kadar şeker ekleyerek çırpın.

Hazır olan kremanızı sıkma poşetine alıp buzdolabında soğumaya bırakın.



Not: Ne kadar şeker eklerseniz o kadar katı kıvamda kremanız olur. Dolapta bekleyip biraz katılaşacağını hesaba katarak ekleme yapabilirsiniz.



Cupcake için fırını 180 derece fansız ayarda açıp ısıtmaya başlayın.

Süte sirkenizi ekleyip karıştırıp, 10 dakika kadar (diğer malzemeler hazırlanana dek) tezgahta bekletin. Hafif kesik yapıya sahip olacak.

Kuru malzemeleri (un, nişasta, tuz, kakao, karbonat, vanilin) ayrı bir kaba eleyin ve homojen karışım elde edene dek karıştırın.

Oda sıcaklığında tereyağınızı toz şekerle beraber homojen olana dek çırpın. 2 adet yumurtayı ekleyip 2-3 dakika çırpmaya devam edin.

Kestiğiniz süte sıvı yağı da ekleyerek tüm sıvıları bir araya getirin.

Yumurtalı harcınıza 2 etap halinde kuru malzemeler ve sıvı malzemeleri ekleyin, her ekleme aşamasında homojen olana dek karıştırın.

Hazırladığınız harcı cupcake kağıtlarının dörtte üçünü geçmeyecek şekilde eşit porsiyonlayın. 14-16 adet olacak şekilde porsiyonlanması yeterli.

Önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırında 22-23 dakika, batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar pişecek.

Fırından çıkartıp soğuttuğunuz cupcake'leri, önden hazırlayıp dolaba attığınız kremayı üstlerine sıkarak tatlandırın.

Servis önerisi: Keklerden birini parçalayıp kırıntı haline getirerek, krema sıktığınız cupcake'lerin üzerine serpiştirerek servis edebilirsiniz.