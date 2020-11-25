Vişneli mekikten ilham aldı: Vişneli ters yüz kek

Başlarda kıtır tart dokusunda oluşturduğum, ama zaman içerisinde kek yumuşaklığına yaklaştırmayı tercih ettiğim bir tatlı bu.

Üzerindeki vişneli sosun tatlı/ekşiliği, altındaki mis gibi tereyağı kokan, bademle birleştiğinde vişnenin etkisini damağınızdan temizleyecek kekiyle müthiş bir lezzet kombinasyonu oldu.

Tatlıcı olmama rağmen çok şekerli tatlılarla aram yoktur, o yüzden dengeli olacağından emin olabilirsiniz.

Tarifleri hem gramaj hem bardak ölçeği olarak vereceğim, eğer kafanıza takılan yerler olursa Instagram'dan sorularınızı yazabilirsiniz, vakit buldukça cevaplamaya çalışıyorum.

Umarım beğenirsiniz, ya da eminim beğeneceksiniz diyeyim... :) Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

(8 kişilik - Bardak ölçüsü 200 mililitre)

Vişneli sos için:

400 gram vişne (donmuş vişne kullanabilirsiniz)

80 gram (4 yemek kaşığı) toz şeker

15 gram (1 yemek kaşığı) mısır nişastası

25 mililitre (2 yemek kaşığı) su

Kek harcı için:

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

150 gram (3/4 su bardağı) toz şeker

2 orta boy yumurta (oda sıcaklığında)

60 mililitre (4,5 yemek kaşığı) tam yağlı süt

1 paket şekerli vanilin

Yarım paket kabartma tozu

115 gram (1 su bardağı) un

100 gram (1 su bardağı) badem unu

Çimdik tuz

Yapılışı:

Fırınınızı önden fansız ayarda 180 derecede ısıtın.

Vişneleri şekerle beraber bir tavada kısık ateşe alın, vişneler suyunu salıp yumuşadığında ayrı bir kasede karıştırdığınız nişasta ve suyu ekleyin.

Kapağı açık 3-4 dakika takırdattıktan sonra sos kıvamına geldiğinde ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir kapta oda sıcaklığındaki tereyağ ve tozşekeri yüksek devirde 1-2 dakika, rengi beyazlayıp hafif kabarana kadar çırpın.

Yumurtaları ve sütü ekleyip homojen olana kadar karıştırın.

Kalan kuru malzemeleri (kabartma tozu, vanilin, tuz, un, badem unu) ekleyip bir spatula yardımıyla pütür kalmayana kadar karıştırın.

22 cm çapında kelepçeli kalıbınızın tabanına aynı ölçülerde yağlı kağıt kesip yerleştirin.

Önce vişneli sosu kalıbın tabanına eşit dağıtın, üzerine kek harcını olabildiğince düzleyerek yayın.

Önden ısıttığınız 180 derece fırında 25-30 dakika, altın rengi alana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 20 dakika kadar soğuyan tatlınızı, kalıbın kenarlarından bir spatula yardımıyla kurtararak ters yüz edip servis tabağına alabilirsiniz.

Instagram: @beminu