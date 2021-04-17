Ev Usulü Mozaik Pasta Tarifi
Evde yapılan tatlılar arasında en pratik ve en sevileni sizce de mozaik pasta değil mi? Hazırlaması 15 dakika sürüyor, evde bulunan malzemelerle yapılıyor ve ister ılık ister soğuk ister buz gibi tüketin, her haliyle çok lezzetli bir tatlı. Ben mozaik pastayı büyük porsiyonlarda yemeği sevdiğim için, çikolatalı ganaj yerine daha ev usulü kakaolu pudingden yapmayı tercih ediyorum, böylesi çok daha hafif oluyor bence. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz, şimdiden afiyet olsun!:)
MALZEMELER
400 ml (2 su bardağı) süt
55 gr (3 tepeleme yemek kaşığı) kakao
120 gr (1/2 su bardağından 1 parmak fazla) toz şeker
90 gr (3 dolu yemek kaşığı) tereyağı
600 gr (3 paket) petibör bisküvi
İsteğe bağlı 1 avuç kuruyemiş (fındık, ceviz vs.) ya da 1 portakal kabuğu rendesi eklenebilir
(8 kişilik - su bardağı ölçeği 200 ml)
YAPILIŞI
-Süt, kakao, şeker ve tereyağını bir tencereye alıp kısık ateşte, şeker granülleri ve tereyağı eriyene kadar düzenli karıştırarak 5 dakika kadar pişirin.
-Isıttığınız sütlü karışımı geniş bir kaba aktarıp, petibör bisküvilerin bir paketini ikiye bölerek sıcakken harca ekleyin. Sıcakken eklediğimiz için ilk paket sütlü karışımın içinde eriyecek, ve kıvamını koyulaştıracak.
-Kalan iki paketi bisküvileri 4 er parçaya bölerek, etaplar halinde karıştıra karıştıra ekleyin.
-Hazırladığınız harcı ister bir yağlı kağıtta silindir şekli vererek buzluğa atın, ister bir top dondurma eşliğinde sıcak tüketin, isterseniz de benim gibi eşit büyüklükte porsiyonlayıp top şekli verip dolapta soğutun.
-Soğuyan mozaik pastanızı toz Hindistan cevizi veya bisküvi kırıntılarına bulayarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!