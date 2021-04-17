Ev Usulü Mozaik Pasta Tarifi

MALZEMELER

400 ml (2 su bardağı) süt

55 gr (3 tepeleme yemek kaşığı) kakao

120 gr (1/2 su bardağından 1 parmak fazla) toz şeker

90 gr (3 dolu yemek kaşığı) tereyağı

600 gr (3 paket) petibör bisküvi

İsteğe bağlı 1 avuç kuruyemiş (fındık, ceviz vs.) ya da 1 portakal kabuğu rendesi eklenebilir

(8 kişilik - su bardağı ölçeği 200 ml)

YAPILIŞI

-Süt, kakao, şeker ve tereyağını bir tencereye alıp kısık ateşte, şeker granülleri ve tereyağı eriyene kadar düzenli karıştırarak 5 dakika kadar pişirin.

-Isıttığınız sütlü karışımı geniş bir kaba aktarıp, petibör bisküvilerin bir paketini ikiye bölerek sıcakken harca ekleyin. Sıcakken eklediğimiz için ilk paket sütlü karışımın içinde eriyecek, ve kıvamını koyulaştıracak.

-Kalan iki paketi bisküvileri 4 er parçaya bölerek, etaplar halinde karıştıra karıştıra ekleyin.

-Hazırladığınız harcı ister bir yağlı kağıtta silindir şekli vererek buzluğa atın, ister bir top dondurma eşliğinde sıcak tüketin, isterseniz de benim gibi eşit büyüklükte porsiyonlayıp top şekli verip dolapta soğutun.

-Soğuyan mozaik pastanızı toz Hindistan cevizi veya bisküvi kırıntılarına bulayarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!