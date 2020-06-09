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Haber Giriş: 09.06.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Uzun Çarşı esnafının öğle menüsü: Bakla humusu

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Uzun Çarşı esnafının öğle menüsü: Bakla humusu
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Hatay sofralarının sevilen meze türlerinden birisi olan bakla humusu, kolay tarifi ile sofralarınıza konuk oluyor. Kapalıçarşı’ya benzerliği ile bilinen Antakya Uzun Çarşı esnafının öğle yemeği menüsünün vazgeçilmezi olan bakla humusu, ilginç bir ritüele de ortaklık yapıyor.

Doyurucu ve lezzetli olması nedeniyle esnafın öğle yemeği niyetine sipariş verdiği bakla humusu, çekiç, kerpeten ve benzeri esnaf araç gereçleriyle anılıyor. Bu durum, bakla humusunu Uzun Çarşı esnafına dağıtan işletmecinin, tabağın sağlam olarak teslim edilmesi amacıyla bu araç gereçleri rehin almasından kaynaklanıyor. Kısacası ver tabağı, al çekici hesabı işliyor 😊 İşte, Antakya’da eskilerin kunduracı kebabı olarak da adlandırdığı bakla humusu tarifi ve malzeme bilgileri

Malzemeler:

-Yarım kilo kuru bakla
-5 diş sarımsak
-1 tane limon
-1 çay bardağı tahin
-1 çay bardağı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı toz biber ve kimyon
-Birkaç yaprak maydanoz

Yapılışı:

Kuru baklayı bir gün önceden ıslatın. Kabuklarını ayıkladıktan sonra haşlayın. Yumuşayan baklaları iyice ezin. İçine tahin, limon suyu ve dövülmüş sarımsakları ekleyerek karıştırın. Baklayı bir tabağa koyun. Üzerine toz biber ve kimyon serpin. Ardından zeytinyağı ve kıyılmış maydanozu da ekleyerek servis yapın.

Not: Kıvamının çok yoğun olmasını istemiyorsanız içine ılık su ekleyebilirsiniz. Yanına turşu, turp ve yeşillik koyarak güzel bir sunum yapabilirsiniz.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

 

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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