Uzun Çarşı esnafının öğle menüsü: Bakla humusu

Doyurucu ve lezzetli olması nedeniyle esnafın öğle yemeği niyetine sipariş verdiği bakla humusu, çekiç, kerpeten ve benzeri esnaf araç gereçleriyle anılıyor. Bu durum, bakla humusunu Uzun Çarşı esnafına dağıtan işletmecinin, tabağın sağlam olarak teslim edilmesi amacıyla bu araç gereçleri rehin almasından kaynaklanıyor. Kısacası ver tabağı, al çekici hesabı işliyor 😊 İşte, Antakya’da eskilerin kunduracı kebabı olarak da adlandırdığı bakla humusu tarifi ve malzeme bilgileri

Malzemeler:

-Yarım kilo kuru bakla

-5 diş sarımsak

-1 tane limon

-1 çay bardağı tahin

-1 çay bardağı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı toz biber ve kimyon

-Birkaç yaprak maydanoz

Yapılışı:

Kuru baklayı bir gün önceden ıslatın. Kabuklarını ayıkladıktan sonra haşlayın. Yumuşayan baklaları iyice ezin. İçine tahin, limon suyu ve dövülmüş sarımsakları ekleyerek karıştırın. Baklayı bir tabağa koyun. Üzerine toz biber ve kimyon serpin. Ardından zeytinyağı ve kıyılmış maydanozu da ekleyerek servis yapın.

Not: Kıvamının çok yoğun olmasını istemiyorsanız içine ılık su ekleyebilirsiniz. Yanına turşu, turp ve yeşillik koyarak güzel bir sunum yapabilirsiniz.

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