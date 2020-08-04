Tabaklarınızı ve damaklarınızı hazırlayın! Künefe mutfağınıza konuk oluyor
Geçtiğimiz günlerde bir yemek yarışmasında yarışmacıların yapmaya çabaladığı künefenin halini görünce, ilk fırsatta künefe tarifini vermem gerektiğini düşündüm. Hatay ile zihinlerde bağdaşlaşmış olan künefe, evde de kolayca yapılabilen tatlı türleri arasında yer alıyor. Küçük püf noktaları ve ayrıntılar ile leziz bir hal alabilen künefe, farklı pişirim tarzıyla da mutfak sanatınıza yeni bir soluk kazandıracaktır. İşte, evinizde yapabileceğiniz leziz künefe tarifi…
Malzemeler:
500 gram tel kadayıf
400 gram tuzsuz künefe peyniri
200 gram margarin veya tereyağı
Şerbet için;
2.5 su bardağı su
2.5 su bardağı toz şeker
Tercihen 1 çay kaşığı limon suyu
Şerbetin Yapılışı:
Bir tencerede şeker ilave ettiğimiz suyu kaynatalım, üzerine tercihen limon suyunu ekleyip kıvam alıncaya kadar kaynatalım. Ocaktan alıp ılınmasını bekleyelim.
İpucu: Önce şerbeti hazırlayalım. Şerbet ılınana kadar künefe çabuk pişeceği için hazır halde şerbeti dökmemiz kolay olacaktır.
Künefenin Yapılışı:
30 cm yuvarlak ince kenarlı tepside yağı eritip tel kadayıfı tepsiye alalım ve iyice tiftikleyerek yağlayalım. Yağladığımız kadayıfın yarısını bir kaba ayıralım ve geri kalanını tepsiye boşluk kalmayacak şekilde bastırarak yayalım. Üzerine peyniri elimizle ufalayarak kenarlara taşmayacak şekilde eşit biçimde yayalım. Kalan kadayıfı yine boşluk kalmayacak şekilde peynirin üzerine eşit olarak bastırıp yayarak düzeltelim. Orta ateşin üzerinde hafif hafif döndürerek altı pembeleşinceye kadar pişirelim (Bıçak yordamıyla kenarlarını hafifçe kaldırarak kontrol edebilirsiniz).
Alt tarafının iyice piştiğine emin olduğunuzda, başka bir tepsinin altı yordamıyla künefeyi ters çevirelim. Pişirim yaptığımız künefe tepsisini çok hafif yağlayalım. Ardından künefemizi bu tepsiye aktarıp yavaş yavaş pişirmeye devam edelim.
Künefemizin piştiğine emin olduktan sonra ocaktan alır almaz üzerine ılık şerbeti gezdirerek dökelim. Sıcak olarak servis edelim. Afiyet olsun
İpucu: Künefenin nar gibi kızarmasını istiyorsanız, tercihen tepsiye bir tatlı kaşığı kadar pekmez sürebilirsiniz.
Öneri: Künefeyi ters çevirirken kadayıf kırıntıları yere dökülebileceğini için yere sofra sermeniz önerilir.
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