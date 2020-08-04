Tabaklarınızı ve damaklarınızı hazırlayın! Künefe mutfağınıza konuk oluyor

Malzemeler:

500 gram tel kadayıf

400 gram tuzsuz künefe peyniri

200 gram margarin veya tereyağı

Şerbet için;

2.5 su bardağı su

2.5 su bardağı toz şeker

Tercihen 1 çay kaşığı limon suyu

Şerbetin Yapılışı:

Bir tencerede şeker ilave ettiğimiz suyu kaynatalım, üzerine tercihen limon suyunu ekleyip kıvam alıncaya kadar kaynatalım. Ocaktan alıp ılınmasını bekleyelim.

İpucu: Önce şerbeti hazırlayalım. Şerbet ılınana kadar künefe çabuk pişeceği için hazır halde şerbeti dökmemiz kolay olacaktır.

Künefenin Yapılışı:

30 cm yuvarlak ince kenarlı tepside yağı eritip tel kadayıfı tepsiye alalım ve iyice tiftikleyerek yağlayalım. Yağladığımız kadayıfın yarısını bir kaba ayıralım ve geri kalanını tepsiye boşluk kalmayacak şekilde bastırarak yayalım. Üzerine peyniri elimizle ufalayarak kenarlara taşmayacak şekilde eşit biçimde yayalım. Kalan kadayıfı yine boşluk kalmayacak şekilde peynirin üzerine eşit olarak bastırıp yayarak düzeltelim. Orta ateşin üzerinde hafif hafif döndürerek altı pembeleşinceye kadar pişirelim (Bıçak yordamıyla kenarlarını hafifçe kaldırarak kontrol edebilirsiniz).

Alt tarafının iyice piştiğine emin olduğunuzda, başka bir tepsinin altı yordamıyla künefeyi ters çevirelim. Pişirim yaptığımız künefe tepsisini çok hafif yağlayalım. Ardından künefemizi bu tepsiye aktarıp yavaş yavaş pişirmeye devam edelim.

Künefemizin piştiğine emin olduktan sonra ocaktan alır almaz üzerine ılık şerbeti gezdirerek dökelim. Sıcak olarak servis edelim. Afiyet olsun

İpucu: Künefenin nar gibi kızarmasını istiyorsanız, tercihen tepsiye bir tatlı kaşığı kadar pekmez sürebilirsiniz.

Öneri: Künefeyi ters çevirirken kadayıf kırıntıları yere dökülebileceğini için yere sofra sermeniz önerilir.

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