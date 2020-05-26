Selçuklu askerlerinin güç ve besin kaynağı: Ispanak borani

Rivayete göre Selçuklu Devleti’nde savaş öncesi askerlere güç sağlamak için kazanlarca yapılan borani, besin değeri ile hastalıklara karşı adeta bir kalkan işlevi taşıyor. Özellikle yöremizde keçi sütü ile yapılan tuzlu yoğurt kullanılarak yapılan borani, ister kabak ister de Ispanak alternatifleri ile tüketilebiliyor. Ancak tuzlu yoğurdun kaliteli olması, boraninin lezzetinde belirleyici oluyor.

Malzemeler:

1 kilogram ıspanak

250 gram yağsız kuşbaşı et

500 gram tuzlu yoğurt

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

6-7 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kuru nane

2 adet kuru kırmızı biber, yoksa taze kırmızı biber

Yarım çay bardağı kırık pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

2 litre sıcak su

Nasıl yapılır?

Ispanakları ayıklayıp temizleyip doğruyoruz.

Bir tencerede eti az suyla haşlayıp suyu çekilince yağı ekleyip eti kavuruyoruz.

Soğan ve sarımsakları doğrayarak ete ekleyip ve kavurmaya devam ediyoruz.

Tuzlu yoğurt, nohut, pirinç, ıspanak ve kurutulmuş baş biberi ekliyoruz.

2 litre kadar sıcak su ilave ediyoruz.

Tencerenin kapağını açık bırakarak orta ateşte malzemeler özleşinceye kadar pişiriyoruz.

Ispanaklar aşağı çökmeye başlayınca yemeğiniz pişmiş demektir.

Ocağın altını kapattıktan sonra üzerine kuru nane ekleyip sıcak servis yapıyoruz.

Servis önerisi:

Patatesli köfte, kısır, pilav ile birlikte çok yakışır.

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