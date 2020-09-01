Paylaştıkça çoğalan lezzet: Aşure

En az 7 hububattan oluşması gereken aşure, isteğe göre daha fazla bakliyat ya da kuru yemiş ile de yapılabilir. Hatta aşurenin yapılışı, bazen yörelere göre de değişiklik gösterebilir. İşte evlerinizde kolayca yapabileceğiniz aşure tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı aşurelik buğday (dövme buğday)

1 çay bardağı kuru fasulye

1 çay bardağı nohut

3 su bardağı toz şeker

200 gram kuru kayısı

200 gram kuru üzüm

200 gram tuzsuz kavrulmuş fındık

200 gram tuzsuz kavrulmuş yer fıstığı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

50 gram susam

200 gram ceviz içi

1 yemek kaşığı toz tarçın

Yapılışı:

Geceden 5 litrelik tencere içine koyulacak dövme buğdayı 1 litre suda ıslatalım. Nohut ve fasulyeyi de başka bir tencerede ister ayrı ister birlikte ıslatalım.

Sabah dövmeyi yarım litre daha su ekleyerek haşlayalım. Fasulye ve nohutu da haşlayıp haşlanan dövmenin içine ekleyelim.

1 çay kaşığı tuz ve toz şekeri ekleyip karıştırarak kıvam alıncaya kadar kaynatalım. (Şeker oranını nasıl isterseniz, az veya çok dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğer aşureniz çok yoğun kıvamlı olursa sıcak su ilave edip dilediğiniz kıvamda yapabilirsiniz.)

Kuru kayısıyı küçük küçük doğrayıp yıkayalım ve ufak bir tencerede yumuşayana kadar haşlayalım. Kuru üzümü de yine ufak bir kapta yumuşayana kadar haşlayalım.

Püf noktası, haşlanan kayısının suyunu dökmeyip birlikte aşureye ilave etmek olacağı için bu hususa dikkat edelim. Bu sayede kayısının rengi, aşurenin temel rengine daha canlı bir görünüm kazandıracaktır.

Kuru üzümü de ilave edip bir iki taşım kaynatalım. Kabukları soyulmuş yer fıstığı ve fındığı da ilave edip karıştıralım.

Servis ederken üzerine susam, tarçın ve ceviz içi koyalım.

İpucu: Rengini karartma durumu nedeniyle cevizi aşurenin içine atmamanızı öneririm. Dilerseniz süslemek için yine fındık fıstık badem nar tanesi kullanabilirsiniz. Afiyet olsun, Muharrem ayımız hayırlı ve bereketli olsun

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