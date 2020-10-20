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Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Mantı ailesinin lezzetli üyesi: Şişbörek çorbası (Ekşili mantı çorbası)

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Mantı ailesinin lezzetli üyesi: Şişbörek çorbası (Ekşili mantı çorbası)
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Mantı ve hamur işi yemek sevenler için önemli bir lezzet durağı olan şişbörek çorbası, kolay yapımı ile kısa sürede sofralardaki yerini alabiliyor. İşte, evinizde kolayca yapabileceğiniz lezzetli şişbörek çorbası tarifi...

Malzemeler:

200 gram mantı (70 adet)

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı sıvı veya zeytinyağı

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı toz nane

1 tatlı kaşığı tepeleme domates salçası

5 su bardağı su

Yarım limon suyu

Tuz

Mantı ailesinin lezzetli üyesi: Şişbörek çorbası (Ekşili mantı çorbası)

Yapılışı:

Yağı ve sarımsağı tencerede kavuruyoruz.

Üzerine salçaları, naneyi, tuzunu ilave edip kavurmaya devam ediyoruz.

En son mantısını, haşlanmış nohutu ve suyunu ekleyip mantılar pişene kadar yaklaşık 15 -20 dakika kadar pişiriyoruz.

Ocaktan indirmeden önce limon suyunu ilave ediyoruz. Afiyet olsun 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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