Mantı ailesinin lezzetli üyesi: Şişbörek çorbası (Ekşili mantı çorbası)
Mantı ve hamur işi yemek sevenler için önemli bir lezzet durağı olan şişbörek çorbası, kolay yapımı ile kısa sürede sofralardaki yerini alabiliyor. İşte, evinizde kolayca yapabileceğiniz lezzetli şişbörek çorbası tarifi...
Malzemeler:
200 gram mantı (70 adet)
3 diş sarımsak
5 yemek kaşığı sıvı veya zeytinyağı
Yarım su bardağı haşlanmış nohut
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı toz nane
1 tatlı kaşığı tepeleme domates salçası
5 su bardağı su
Yarım limon suyu
Tuz
Yapılışı:
Yağı ve sarımsağı tencerede kavuruyoruz.
Üzerine salçaları, naneyi, tuzunu ilave edip kavurmaya devam ediyoruz.
En son mantısını, haşlanmış nohutu ve suyunu ekleyip mantılar pişene kadar yaklaşık 15 -20 dakika kadar pişiriyoruz.
Ocaktan indirmeden önce limon suyunu ilave ediyoruz. Afiyet olsun 😊
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