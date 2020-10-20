Mantı ailesinin lezzetli üyesi: Şişbörek çorbası (Ekşili mantı çorbası)

Malzemeler:

200 gram mantı (70 adet)

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı sıvı veya zeytinyağı

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı toz nane

1 tatlı kaşığı tepeleme domates salçası

5 su bardağı su

Yarım limon suyu

Tuz

Yapılışı:

Yağı ve sarımsağı tencerede kavuruyoruz.

Üzerine salçaları, naneyi, tuzunu ilave edip kavurmaya devam ediyoruz.

En son mantısını, haşlanmış nohutu ve suyunu ekleyip mantılar pişene kadar yaklaşık 15 -20 dakika kadar pişiriyoruz.

Ocaktan indirmeden önce limon suyunu ilave ediyoruz. Afiyet olsun 😊

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