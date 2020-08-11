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GeriBelgin Ekmen Yenilmez Mangalsız, dumansız ve oldukça lezzetli bir kebap: Kağıt kebabı
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Mangalsız, dumansız ve oldukça lezzetli bir kebap: Kağıt kebabı

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Mangalsız, dumansız ve oldukça lezzetli bir kebap: Kağıt kebabı
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Kebap denilince genellikle akla ilk olarak mangal gelir. Ancak bu kebapta mangal yok, duman yok, koku yok ve üstelik lezzetinde de herhangi bir kayıp yok. İşte bu haftanın tarifi, kolaylıkla hazırlayıp yapabileceğiniz pratik ve bir o kadar da lezzetli olan Hatay’ın vazgeçilmez lezzetlerinden kâğıt kebabı tarifi

Malzemeler:

200 gram orta yağlı kıyma

1 demet maydanoz

2 adet kırmızı biber

3 iri diş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Üzerini süslemek için:

1 adet domates

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

Yapılışı:

Maydanoz, sarımsak, kırmızı biberi ince ince kıyıp, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyerek kıyma ile iyice yoğuralım. Yoğurduğumuz harcı, kalın yağlı kâğıda ince oval şekilde yayalım. Üzerine söğüş olarak doğrayacağımız domatesleri, halka halka doğranan soğan ve biberleri tüm olarak yayalım. Dilerseniz evinizde fırında ya da çarşı fırınlarında pişirebilirsiniz.

Hatay yöresinde kâğıt kebabını genelde çarşı fırınlarında pişiririz. Bu taraflara yolunuz düşerse, kasaplarımıza ‘Kâğıt kebabı istiyoruz’ demeniz yeterli olacaktır. Tüm malzemeleri hazırlatıp ve fırında pişirip sizlere servis ederler. Afiyetle sağlıcakla kalın

Not: Kağıt kebabı, yöremizde lavaş ya da pide ile tüketilmektedir. Eğer çevrenizde pide ya da lavaş ekmek yapan bir fırın varsa kesinlikle bu seçeneği es geçmemelisiniz. Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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