MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Belgin Ekmen Yenilmez YazılarıKül suyu ile yapılan özel bir tarif: Kerebiç
GeriBelgin Ekmen Yenilmez Kül suyu ile yapılan özel bir tarif: Kerebiç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Kül suyu ile yapılan özel bir tarif: Kerebiç

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Kül suyu ile yapılan özel bir tarif: Kerebiç
Abone Olgoogle-news

Bölgelere göre değişik tarifleri bulunan kerebiç, Mersin dolaylarında popüler olan ve sevilerek tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Antakya’nın köylerinde de uzun yıllardır özenle hazırlanan kerebiç tatlısı, normal tariflere nazaran farklı bir teknik ile ön plana çıkıyor.

Son zamanlarda pek fazla kullanılmasa da eski dönemlerde kerebiç tatlısı için temiz odun külü su ile karıştırılır, bir gün boyunca kül tortusunun dibe çökmesi beklenirdi. Tortunun dibe çökmesiyle birlikte üstteki temiz kül suyu, birebir ölçü ile zeytinyağına karıştırılıp tarifin içerisine eklenirdi. Günümüzde ise ortam şartlarının bu duruma pek elverişli olmaması nedeniyle bu tarif unutulmaya yüz tuttu. İşte, evinizde yapabileceğiniz, kül suyu olmadan da yapabileceğiniz lezzetli kerebiç tarifi…

Malzemeler:

Yarım klasik su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı su

Yarım çay bardağı pudra şekeri

Alabildiği kadar un

İç harcı için:

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın 

Üzeri için pudra şekeri

Kül suyu ile yapılan özel bir tarif: Kerebiç

Yapılışı:

Öncelikle hamurunu hazırlamak için tüm malzemeleri bir kaba alalım.

Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuralım.

İç malzemeleri ayrı bir kapta karıştıralım

Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar aldıktan sonra elimizde açıp içine iç harcı koyup kapatalım.

Kapak fotoğrafında yer alan son haline uygun bir şekilde biçimlendirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirelim. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpelim.

Afiyet olsun 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

False
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
600 fırın ve 600 restoranda yapılıyor! Sırrı bakın neymiş
Ustalara saygı diye başladı geleneğe dönüştü! Çatalla yendiğinde lezzeti değişiyor
Rus yazar Adana kebabının tescilli lezzetini ülkesine taşıyacak
Pazarda kilosu 100 liradan satılıyor, özellikle yabancılar kapış kapış alıyor