Kül suyu ile yapılan özel bir tarif: Kerebiç
Bölgelere göre değişik tarifleri bulunan kerebiç, Mersin dolaylarında popüler olan ve sevilerek tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Antakya’nın köylerinde de uzun yıllardır özenle hazırlanan kerebiç tatlısı, normal tariflere nazaran farklı bir teknik ile ön plana çıkıyor.
Son zamanlarda pek fazla kullanılmasa da eski dönemlerde kerebiç tatlısı için temiz odun külü su ile karıştırılır, bir gün boyunca kül tortusunun dibe çökmesi beklenirdi. Tortunun dibe çökmesiyle birlikte üstteki temiz kül suyu, birebir ölçü ile zeytinyağına karıştırılıp tarifin içerisine eklenirdi. Günümüzde ise ortam şartlarının bu duruma pek elverişli olmaması nedeniyle bu tarif unutulmaya yüz tuttu. İşte, evinizde yapabileceğiniz, kül suyu olmadan da yapabileceğiniz lezzetli kerebiç tarifi…
Malzemeler:
Yarım klasik su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
Yarım su bardağı su
Yarım çay bardağı pudra şekeri
Alabildiği kadar un
İç harcı için:
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için pudra şekeri
Yapılışı:
Öncelikle hamurunu hazırlamak için tüm malzemeleri bir kaba alalım.
Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuralım.
İç malzemeleri ayrı bir kapta karıştıralım
Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar aldıktan sonra elimizde açıp içine iç harcı koyup kapatalım.
Kapak fotoğrafında yer alan son haline uygun bir şekilde biçimlendirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirelim. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpelim.
Afiyet olsun 😊
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