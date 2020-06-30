Kül suyu ile yapılan özel bir tarif: Kerebiç

Son zamanlarda pek fazla kullanılmasa da eski dönemlerde kerebiç tatlısı için temiz odun külü su ile karıştırılır, bir gün boyunca kül tortusunun dibe çökmesi beklenirdi. Tortunun dibe çökmesiyle birlikte üstteki temiz kül suyu, birebir ölçü ile zeytinyağına karıştırılıp tarifin içerisine eklenirdi. Günümüzde ise ortam şartlarının bu duruma pek elverişli olmaması nedeniyle bu tarif unutulmaya yüz tuttu. İşte, evinizde yapabileceğiniz, kül suyu olmadan da yapabileceğiniz lezzetli kerebiç tarifi…

Malzemeler:

Yarım klasik su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı su

Yarım çay bardağı pudra şekeri

Alabildiği kadar un

İç harcı için:

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için pudra şekeri

Yapılışı:

Öncelikle hamurunu hazırlamak için tüm malzemeleri bir kaba alalım.

Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuralım.

İç malzemeleri ayrı bir kapta karıştıralım

Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar aldıktan sonra elimizde açıp içine iç harcı koyup kapatalım.

Kapak fotoğrafında yer alan son haline uygun bir şekilde biçimlendirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirelim. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpelim.

Afiyet olsun 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen