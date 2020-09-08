İsmiyle müsemma bir lezzet: Alâ Nazik

Tadı, lezzeti, görüntüsü ile ‘Nazik’ kelimesine de oldukça yakışan Alâ Nazik, yerken asla yormaması ve bir tabakla yetinilemeyen bir lezzet olması dolayısıyla da sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte lezzetli mi lezzetli Alâ Nazik tarifi…

Malzemeler:

200 gram yağsız kuşbaşı kuzu eti

3-4 adet orta boy patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Toz biber

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Patlıcanları közleyelim. Kabuklarını soyarak küçük parçalar halinde doğrayalım. Sarımsakları ezip süzme yoğurda ekleyip istediğimiz oranda tuz ile patlıcanla karıştıralım. Küçük küçük tantunilik doğradığımız yağsız etimizi bir tavada sıvıyağda kavuralım. Kavrulan ete karabiber, tuz ve toz biberi serpelim. Hazırladığımız patlıcanlı yoğurdu servis tabağına yayalım. Ortasına kavrulan etleri yerleştirerek sıcak servis yapalım. Dilerseniz maydanoz ve biber ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun 😊

Not: Süzme yoğurt yerine katı normal yoğurt kullanabilirsiniz. Süzme yoğurtla çok katı olursa su ile biraz açabilirsiniz. Patlıcanı kışın derin dondurucudan kullanmak isterseniz, tavada hafif ılıtıp yoğurda katmanızı tavsiye ederim.

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