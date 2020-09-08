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Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

İsmiyle müsemma bir lezzet: Alâ Nazik

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
İsmiyle müsemma bir lezzet: Alâ Nazik
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Etin en yalın halinin patlıcan ile buluşmasıyla ortaya çıkan Alâ Nazik, Türkçe karşılığıyla “güzel yemek” anlamı taşıyor.

Tadı, lezzeti, görüntüsü ile ‘Nazik’ kelimesine de oldukça yakışan Alâ Nazik, yerken asla yormaması ve bir tabakla yetinilemeyen bir lezzet olması dolayısıyla da sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte lezzetli mi lezzetli Alâ Nazik tarifi…

Malzemeler:

200 gram yağsız kuşbaşı kuzu eti

3-4 adet orta boy patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Toz biber

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

İsmiyle müsemma bir lezzet: Alâ Nazik

Yapılışı:

Patlıcanları közleyelim. Kabuklarını soyarak küçük parçalar halinde doğrayalım. Sarımsakları ezip süzme yoğurda ekleyip istediğimiz oranda tuz ile patlıcanla karıştıralım. Küçük küçük tantunilik doğradığımız yağsız etimizi bir tavada sıvıyağda kavuralım. Kavrulan ete karabiber, tuz ve toz biberi serpelim. Hazırladığımız patlıcanlı yoğurdu servis tabağına yayalım. Ortasına kavrulan etleri yerleştirerek sıcak servis yapalım. Dilerseniz maydanoz ve biber ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun 😊

Not: Süzme yoğurt yerine katı normal yoğurt kullanabilirsiniz. Süzme yoğurtla çok katı olursa su ile biraz açabilirsiniz. Patlıcanı kışın derin dondurucudan kullanmak isterseniz, tavada hafif ılıtıp yoğurda katmanızı tavsiye ederim.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

 

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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