İftar menüsüne çok yakışır: Hatay usulü içli köfte

Malzemeler:

İç malzemesi:

1 kilogram koyun kıyması

6 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 demet maydanoz

Yarım paket margarin

1 yemek kaşığı pul biber



Hamuru için malzemeler:

1 kilogram köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

2 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

Nasıl yapılır?

Kıymanın kendi suyu çekene kadar pişirelim. Üzerine küçük doğranmış soğanlar ekleyelim, yarım paket margarini ve tuzu ekleyip iyice kavuralım.

İnmesine yakın karabiber, 1 yemek kaşığı pul biber ve maydanozu ekleyelim, biraz daha kavurup soğumaya bırakalım.



Hamuru için; bulgur, irmik, tuz, salça ve kimyonu, genişçe bir tepside yaklaşık 3 su bardağı ılık su ile yavaş yavaş ıslayalım. En az 1 saat bekletelim.

Köfteyi, varsa makinada bir kez çekelim. Biraz yoğurup unu ekleyip makinanın köfte aparatını takalım.

Eğer makina yoksa iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde önce yuvarlayıp sonra uzunlamasına açarak kıyma harcını koyup kapatalım. Bu malzemelerle ortalama 50 adet köfte çıkartabilirsiniz. Afiyet olsun… 😊

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