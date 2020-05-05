Hatay usulü patatesli köfte

Malzemeler:

2 su bardağı köftelik bulgur

4 orta boy patates

4 tane soğan

2-3 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Birkaç dal maydanoz

Yapılışı:

Patatesler kabuğu soyulmadan yıkanıp haşlanır. Haşlanan patatesler soğuyunca kabukları soyulur.

Bulgur ıslatılıp ve bekletilir.

3 tane soğan küçük küçük doğranır ve 1 çay bardağı zeytinyağında kavrulur. Kalan 1 soğan bulgurun üzerine rendelenir. Salça kimyon tuz eklenerek yumuşayıncaya kadar iyice yoğrulur.

Soyulan patatesler havanda sünene kadar dövülür. Havan yoksa robotta çekebilir ya da rendeleyebilirsiniz. Dövülen patateslerde yoğrulan bulgura eklenir ve iyice macun kıvamına gelinceye kadar yoğurma işlemine devam edilir.

Kavrulan soğanın yağına el batırarak çiğköfte gibi ufak sıkmaçlar yapıp tabağa dizilir. İsterseniz içli köfte gibi büyük şekil de verebilirsiniz.

Üzerine kıyılmış maydanoz ve yanına kavrulmuş soğan ile servis edilir.

NOT: Patatesleri eklediğinizde mutlaka tuzunu kontrol edin, az ise eklemeyi unutmayın.

Servis Önerisi: Patatesli köfte yanına borani, kavrulmuş kıyma veya kıymalı salçalı makarna ekleyerek güzel bir menü oluşturabilirsiniz.

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