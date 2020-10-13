Farklı ve yeni lezzet arayanlara: Kumbursiye

Yörede bolca tüketilen tuzlu yoğurdun ana malzeme olduğu kumbursiye, farklı ve yeni lezzetler denemeyi sevenler için değerlendirilebilir.

İşte kumbursiye için malzeme listesi ve tarif detayları

Malzemeler:

200 gram kuşbaşı

200 gram (3 tepeleme yemek kaşığı) tuzlu yoğurt

5 diş sarımsak

4-5 dal kuru baş biber ya da 1 çay kaşığı toz biber

2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru nane

500 gram arpacık soğan

4 su bardağı kaynar su

Yapılışı:

Öncelikle etimizi haşlayalım.

Tencereye bir kaşık tereyağı koyarak kızdıralım. Üzerine soyulmuş sarımsak ve soğanları ekleyerek yağda hafifçe özdeşleştirelim.

Üzerine haşlanmış et ve kaynar su ekleyerek iki taşım kaynatalım.

Daha sonra tuzlu yoğurt ve doğranan baş biberleri ekleyerek iki taşım daha kaynatıp ateşten alalım. (Eğer baş biber yoksa üzerine toz biberi yağ da yakıp koyabilirsiniz.)

Bir tavaya kalan tereyağını ya da sıvı yağı koyup kızdıralım. İçine toz nane ekleyip 1 dakika kızdırdıktan sonra çorbanın üzerine gezdirerek servise hazırlayalım.

Tavsiye: Bu çorba şehriyeli bulgur pilavı ile birlikte sunulabilir. Eğer bu çorba etsiz yapılmışsa katıklı ekmekle beraber sunulur. Afiyet olsun

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