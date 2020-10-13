MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Belgin Ekmen Yenilmez YazılarıFarklı ve yeni lezzet arayanlara: Kumbursiye
GeriBelgin Ekmen Yenilmez Farklı ve yeni lezzet arayanlara: Kumbursiye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Farklı ve yeni lezzet arayanlara: Kumbursiye

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Farklı ve yeni lezzet arayanlara: Kumbursiye
Abone Olgoogle-news

Antakya mutfağının eşsiz lezzetlerinden birisi olan kumbursiye, gastronomi şehri Hatay’ın kayıt altındaki yüzlerce yemeğinden birisi olarak öne çıkıyor.

Yörede bolca tüketilen tuzlu yoğurdun ana malzeme olduğu kumbursiye, farklı ve yeni lezzetler denemeyi sevenler için değerlendirilebilir.

İşte kumbursiye için malzeme listesi ve tarif detayları

Malzemeler:

200 gram kuşbaşı

200 gram (3 tepeleme yemek kaşığı) tuzlu yoğurt

5 diş sarımsak

4-5 dal kuru baş biber ya da 1 çay kaşığı toz biber

2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru nane

500 gram arpacık soğan

4 su bardağı kaynar su

Farklı ve yeni lezzet arayanlara: Kumbursiye

Yapılışı:

Öncelikle etimizi haşlayalım.

Tencereye bir kaşık tereyağı koyarak kızdıralım. Üzerine soyulmuş sarımsak ve soğanları ekleyerek yağda hafifçe özdeşleştirelim.

Üzerine haşlanmış et ve kaynar su ekleyerek iki taşım kaynatalım.

Daha sonra tuzlu yoğurt ve doğranan baş biberleri ekleyerek iki taşım daha kaynatıp ateşten alalım. (Eğer baş biber yoksa üzerine toz biberi yağ da yakıp koyabilirsiniz.)

Bir tavaya kalan tereyağını ya da sıvı yağı koyup kızdıralım. İçine toz nane ekleyip 1 dakika kızdırdıktan sonra çorbanın üzerine gezdirerek servise hazırlayalım.

Tavsiye: Bu çorba şehriyeli bulgur pilavı ile birlikte sunulabilir. Eğer bu çorba etsiz yapılmışsa katıklı ekmekle beraber sunulur. Afiyet olsun

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

False
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Antalya'da avokado furyası yaşanıyor! Geceden gelip fidan sırasına giren var
Kış hazırlıkları devam ediyor, salça kazanları kaynıyor
Bin bir zorlukla hasat ediliyor, tenekesi 200 liradan satılıyor
Bu kabak da tatlısı da bildiklerinizden çok farklı