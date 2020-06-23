MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Belgin Ekmen Yenilmez YazılarıFarklı lezzetleri denemeyi sevenlere: Fellah köftesi
GeriBelgin Ekmen Yenilmez Farklı lezzetleri denemeyi sevenlere: Fellah köftesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Farklı lezzetleri denemeyi sevenlere: Fellah köftesi

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Farklı lezzetleri denemeyi sevenlere: Fellah köftesi
Abone Olgoogle-news

Bulgurun en anlamlı halini kazandığı tariflerden birisi olan fellah köftesi (sarımsaklı köfte), ülkemizin hemen her köşesinde farklı isimler ve küçük tarif farklılıkları ile sofralara konuk oluyor. Bugün size, baharat ve tercihen bir miktar acı yoğunluğunu hissedebileceğiniz biraz daha güneyli bir fellah köftesi tarifi vermeye çalışacağım. İşte servis tabaklarınızda yerini alacağını umduğum leziz fellah köftesi tarifi...

Malzemeler:

Köfte için:

2 su bardağı köftelik bulgur

1 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

Yarım çay bardağı un

Su

Sos için malzemeler:

5-6 adet orta boy domates

4 büyük diş sarımsak

1 adet limon

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

Bir demet maydanoz

Tuz

Yapılışı:

Yoğurma kabına bulgur alınır ve üzerine kimyon, tuz, biber salçası eklenip macun kıvamına gelinceye kadar yoğurulur. En son üzerine un ekleyip biraz daha yoğurulur. Hazır olan köfte hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparılıp, avuç içinde yuvarlanır ve ortasına parmak yardımıyla çukur bir form kazandırılır.

Köfteler unlanmış tepsiye koyulur. Bu işlem bitince derin bir tencerede yarısına kadar su koyulup kaynatılır. Kaynayan suya 2 tatlı kaşığı tuz atılır ve ardından köfteler atılıp 10 -15 dakika haşlanır. Haşlanan köfteler pismiş olan sosun içine kevgirle alınıp iyice karıştırılır.

Sosu için domatesler yıkandıktan sonra kabukları soyulur ve bir kaba rendelenir.

Ayrı bir yerde maydanozlar ince ince kıyılır. Geniş bir tencerede önce yağı hafif kızdırılır, domates ve biber salçası eklenip kavrulur. Ardından rendelenen domatesler eklenip karıştırılarak pişirilir. Pişen sosa rendelenen sarımsaklar ve tuz eklenip karıştırılır. Ocağın altını kapattıktan sonra 1 limon suyu ve maydanozun bir kısmı eklenip karıştırılır.

Kevgirle yardımıyla köfteler sos içinden yavaşça alınır. Her porsiyonda sosun daha iyi lezzet vermesi için karıştırılması lezzetini artıracaktır. Servis ederken üzerine maydanoz eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

False
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Çeşme damla sakızı da coğrafi işarete hazırlanıyor
Çanakkale'de kalamar bolluğu yaşanıyor! Fiyatı 60 TL'ye düştü
Bu yıl festival yapılamadı ama... Gelenlere bu lezzeti ikram ettiler
Savaş zamanı askerler için yapılırdı, bugün tescilli bir lezzet