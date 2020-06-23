Farklı lezzetleri denemeyi sevenlere: Fellah köftesi

Malzemeler:

Köfte için:

2 su bardağı köftelik bulgur

1 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

Yarım çay bardağı un

Su

Sos için malzemeler:

5-6 adet orta boy domates

4 büyük diş sarımsak

1 adet limon

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

Bir demet maydanoz

Tuz

Yapılışı:

Yoğurma kabına bulgur alınır ve üzerine kimyon, tuz, biber salçası eklenip macun kıvamına gelinceye kadar yoğurulur. En son üzerine un ekleyip biraz daha yoğurulur. Hazır olan köfte hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparılıp, avuç içinde yuvarlanır ve ortasına parmak yardımıyla çukur bir form kazandırılır.

Köfteler unlanmış tepsiye koyulur. Bu işlem bitince derin bir tencerede yarısına kadar su koyulup kaynatılır. Kaynayan suya 2 tatlı kaşığı tuz atılır ve ardından köfteler atılıp 10 -15 dakika haşlanır. Haşlanan köfteler pismiş olan sosun içine kevgirle alınıp iyice karıştırılır.

Sosu için domatesler yıkandıktan sonra kabukları soyulur ve bir kaba rendelenir.

Ayrı bir yerde maydanozlar ince ince kıyılır. Geniş bir tencerede önce yağı hafif kızdırılır, domates ve biber salçası eklenip kavrulur. Ardından rendelenen domatesler eklenip karıştırılarak pişirilir. Pişen sosa rendelenen sarımsaklar ve tuz eklenip karıştırılır. Ocağın altını kapattıktan sonra 1 limon suyu ve maydanozun bir kısmı eklenip karıştırılır.

Kevgirle yardımıyla köfteler sos içinden yavaşça alınır. Her porsiyonda sosun daha iyi lezzet vermesi için karıştırılması lezzetini artıracaktır. Servis ederken üzerine maydanoz eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun 😊

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