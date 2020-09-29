Ev yapımı muhteşem lezzet: Hatay usulü katıklı ekmek (Pide)

Malzemeler

Hamur için;

2 su bardağı su

İnstant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiği kadar un

İç malzemeleri;

3 yemek kaşığı çökelek

1 yemek kaşığı tuzlu yoğurt (Tercihen)

1 yemek kaşığı biber salçası

2 orta boy soğan

1 orta boy domates

1 adet kırmızı ve yeşil biber

3-4 dal taze nane

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

Hazırlanışı

Öncelikle derin bir kapta ılık suyumuzu şeker ve instant mayamızı karıştıralım. Ardından tuzu ekleyelim. Unumuzu hamurumuz kulak memesi kıvamına gelene kadar yavaş yavaş ilave edip yoğuralım. Yoğurdumuz hamuru üzerini örterek mayalanması için dinlenmeye alalım. İç harcı için ince kıyılmış nane, soğan, domates ve biberi diğer malzemelerle karıştıralım. Mayalanan hamurumuzdan küçük mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım. Unladığımız tezgahta merdane yardımıyla oval ince uzun açalım. İç harcı uzunlamasına yayıp kenarlarını ortası açık kalacak şekilde kapatalım. Uçlarını birleştirip yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Yağlı kağıdın yine üzerini fırça yardımıyla zeytinyağı sürelim. Tüm pidelerimizi yaptıktan sonra 10 dakika dinlenmeye alalım. Dinlenen pidelerimizin üzerini elimizle hafif bastırarak zeytinyağı ile yağlama yapalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Üstünün sert olmaması için fırın tabanına ateşe dayanıklı bir kapta su koymanızı tavsiye ederim.

Dilerseniz bu tarifi ıspanaklı, peynirli, semiz otlu yapabilirsiniz. Afiyet olsun 😊

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