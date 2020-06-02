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Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Direnç arttırıcı, antibiyotik kaynağı, ‘buz gibi ferahlatıcı’ bir yemek: Fellah turşusu

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Direnç arttırıcı, antibiyotik kaynağı, ‘buz gibi ferahlatıcı’ bir yemek: Fellah turşusu
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Bu hafta, yavaştan kendisini göstermeye başlayan sıcak havayla nasıl mücadele etmeniz gerektiğini Hatay yöresine ait bir yemek olan Fellah Turşusu ile anlatacağım.

Fellah turşusu, soğuk servis edilmesi nedeniyle özellikle yaz aylarında Hatay’da sevilerek tüketilen yemeklerdendir. Sumak ve sarımsağın birlikteliğinden aldığı bağışıklık güçlendirici etkisiyle her türlü hastalığa karşı vücut direncine destek veren Fellah turşusu, lezzeti ile de damakları şenlendiriyor. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz lezzetli ve ferahlatıcı yaz yemeği Fellah turşusu tarifi...

Direnç arttırıcı, antibiyotik kaynağı, ‘buz gibi ferahlatıcı’ bir yemek: Fellah turşusuMalzemeler:

3 adet orta boy patlıcan

5 yemek kaşığı ‘tane sumak’, yoksa 6 yemek kaşığı toz sumak

1 çay kaşığı limon tuzu

2 orta boy tercihen acı sivri biber

4 diş sarımsak

Tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Hazırlanışı:

Öncelikle, sumağı küçük bir tencereye ya da tavaya koyup üzerine 2 su bardağı su ekleyelim. Yaklaşık 10 dakika kaynatarak sumağın kırmızı suyunun çıkmasını sağlayalım.  

Daha sonra patlıcanları alacalı şekilde soyup küp küp doğrayalım ve aynı şekilde biberleri ve sarımsakları da doğrayıp ayrı bir tencerede hepsini birleştirelim.

Tencereye yaklaşık 5 su bardağı su ekleyerek patlıcanların pişmesini sağlayalım.

Patlıcanları piştikten sonra ayrı bir tencerede hazırladığımız sumak suyunu süzüp, patlıcanların üzerine ilave edelim.

Eğer sumağı ince toz şeklinde kullandıysanız süzmenize gerek kalmayacaktır. Sumağı ekledikten sonra içine tuz ve limon tuzunu da ekleyip 5 dakika daha kaynatalım ve sonrasında soğutmaya bırakalım. Soğuk şekilde servis etmenizi ve yanına bol mercimekli bulgur pilavı yapmanızı tavsiye ederim.

Afiyet olsun...

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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