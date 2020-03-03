Çiğ köfte lezzetinde Hatay usulü kısır (sarma içi)

Malzemeler;

6 çay bardağı köftelik bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

1 demet taze soğan

1 demet maydanoz

1 demet tere

Yarım demet taze nane

Yapılışı;

Tüm yeşillikler yıkandıktan sonra doğranır. Kısır yoğrulacağı için geniş bir kap veya tepsiye bulgur kimyon alınır. Üzerine ılık su dökülür. Akabinde, biz Hataylılar acı biber salçası tercih ediyoruz. İster acı ister tatlı biber salçası, domates salçası ve tuz ekleyip yoğurmaya başlanır. Çiğ köfte kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam edilir. Arada avuç içinizle biraz su eklerseniz daha kolay yoğurursunuz. Kıvam alınca üzerine istenilen miktarda nar ekşisi ilave edilir. İyice karıştırıldıktan sonra yeşilliklerini ve zeytinyağını ekleyin. Ellerinizle iyice harmanlayın.

Afiyet olsun...

Püf noktası: Tuz miktarı kullandığınız salçanın tuz oranına göre değişebilir. Ayrıca, tercihen ben mevsim dışında taze nane kullanmıyorum. Dilerseniz siz de arzuya göre eklemeyebilirsiniz.

Servis Önerisi: Kısır tabağına marul, turşu, söğüş, salatalık, domates, tere veya turp ekleyebilirsiniz. Yanında sahanda tereyağlı yumurta ve ayrıca daha evvelden tarifini vermiş olduğum tuzlu yoğurt çorbası ile de menü oluşturmanızı tavsiye ederim 😊



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