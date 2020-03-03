Çiğ köfte lezzetinde Hatay usulü kısır (sarma içi)
İçerisinde bulundurduğu yeşillikler ve salçanın mükemmel uyumunun ortaya çıkardığı lezzetle, hem ana öğünlerde hem de misafir sofralarında yer verebileceğiniz Hatay usulü kısır, kolay tarifi ile de cezbediyor. İşte, tat olarak etsiz çiğ köfte ile yakın bir lezzete sahip olan Hatay usulü kısır için malzeme listesi ve tarif detayları...
Malzemeler;
6 çay bardağı köftelik bulgur
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
1 demet taze soğan
1 demet maydanoz
1 demet tere
Yarım demet taze nane
Yapılışı;
Tüm yeşillikler yıkandıktan sonra doğranır. Kısır yoğrulacağı için geniş bir kap veya tepsiye bulgur kimyon alınır. Üzerine ılık su dökülür. Akabinde, biz Hataylılar acı biber salçası tercih ediyoruz. İster acı ister tatlı biber salçası, domates salçası ve tuz ekleyip yoğurmaya başlanır. Çiğ köfte kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam edilir. Arada avuç içinizle biraz su eklerseniz daha kolay yoğurursunuz. Kıvam alınca üzerine istenilen miktarda nar ekşisi ilave edilir. İyice karıştırıldıktan sonra yeşilliklerini ve zeytinyağını ekleyin. Ellerinizle iyice harmanlayın.
Afiyet olsun...
Püf noktası: Tuz miktarı kullandığınız salçanın tuz oranına göre değişebilir. Ayrıca, tercihen ben mevsim dışında taze nane kullanmıyorum. Dilerseniz siz de arzuya göre eklemeyebilirsiniz.
Servis Önerisi: Kısır tabağına marul, turşu, söğüş, salatalık, domates, tere veya turp ekleyebilirsiniz. Yanında sahanda tereyağlı yumurta ve ayrıca daha evvelden tarifini vermiş olduğum tuzlu yoğurt çorbası ile de menü oluşturmanızı tavsiye ederim 😊
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