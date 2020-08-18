Çaya, çorbaya yakışır, bağımlılık yaratan bir lezzet: Biberli ekmek

Çay ve çorbayla mükemmel bir öğün oluşturan biberli ekmek, ister kahvaltıda ister öğle ve akşam yemeğinde tüketilebilmektedir.

İşte evlerinizde ya da çarşı fırınlarında yaptırabileceğiniz Hatay yöresinin mükemmel lezzeti biberli ekmeğin tarifi

Malzemeler:

300 gram çökelek ya da lor

1 orta boy veya 2 küçük soğan

2 çay kaşığı kimyon

1 su bardağı zeytinyağı

5 tane mayalı hamur (mandalina büyüklüğünde kesebilirsiniz)

4 yemek salçası biber salçası

2 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı çörek otu

Kekik

Yapılışı:

Soğanları ince doğrayın. Üzerine çökelek veya lor, biber salçası, susam, çörek otu ve zeytinyağını koyup karıştırın.

Her hamuru ikiye bölüp on tane hamur elde edin. Hamurları el veya oklava yardımıyla yuvarlak şekilde ince açın.

Her açtığınız hamurun yüzüne harçtan biraz koyarak yayın. Fırında pişirerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun :)

Not: Sıcak tükettiğiniz biberli ekmeğin kalan kısmını dilerseniz buzdolabı poşetine koyarak dondurucunuzda muhafaza edebilirsiniz.

İpucu: Dilerseniz daha sonra tüketebileceğiniz biberli ekmeğin içerisine kaşar peyniri koyarak lezzetli bir tost yapabilirsiniz.

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