Buğdayın dile geldiği yemek: Aşur (Dövme)

Etin ve buğdayın saatlerce pişirilip bir tahta kaşık yardımıyla dövülmesiyle meydana gelen aşur, bu nedenle dövme adıyla da bilinmektedir. İşte, Hatay yöresinde düğün gibi özel günlerin önemli konuklarından olan aşur için malzemeler ve tarif detayları

MALZEMELER:

1 su bardağı nohut

500 gram dövme buğday

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı kimyon (Yarısı tabak üzerine, yarısı içerisine eklenecek)

1 yemek kaşığı biber salçası

150 gram ceviz içi

2 yemek kaşığı tereyağı

500 gram parça et

Tuz

YAPILIŞI:

Buğday ve nohutu bir gece suda bekletelim.

Eti düdüklü tencerede 30 dakika, nohutu ise yine düdüklü tencerede 15 dakika haşlayalım. Daha sonra büyük bir tencerenin alt kısmına etleri, üst kısmına ise buğdayı, nohutu ve en üstüne kıyılmış soğanı dizelim, ardından üstü kapanana kadar su ilave edelim.

Kısık ateşte 2 buçuk saat pişmeye bırakalım. Bu süreçte kesinlikle karıştırmayalım.

Pişme süreci tamamlandıktan sonra biber salçasını arzu edilen acılık ve kırmızılık elde edilinceye kadar katıp karıştıralım. Bu aşamada tuzunu kontrol edelim ve isteğe göre tuz ekleyelim.

Elde ettiğimiz karışımı tahta bir kaşık ya da çorba kepçesinin arkası ile ezilene kadar dövelim (Hatay yöresinde bu işlem, çömçe ismi verilen tahta kaşıkla yapılıyor).

Bir tavada tereyağını eriterek kızdıralım. Ceviz içini doğrayalım ve yağın içine katarak üzerine kimyon ekleyelim. Dövme ya da yörede bilinen adıyla aşuru, bir servis tabağına yayalım. Üzerine yağ ve cevizi gezdirerek sıcak servis yapalım. Afiyet olsun :)

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen