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Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Biri 'Kabak sevmem' mi dedi? O zaman bu yemeği hiç tatmamış

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Biri 'Kabak sevmem' mi dedi? O zaman bu yemeği hiç tatmamış
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Siz de kabak deyince burun kıvıranlardan mısınız? O zaman bildiğiniz tüm kabak yemeklerini unutun.

Hatay yöresinde sıyırma kabağı adı verilen kabakla hazırlanan bu yemek, lezzet potansiyeli ile kabak yemeklerine karşı tüm önyargılarınızı yıkabilecek güce sahip. İşte lezzetli ve sağlıklı bir yemeğe hayır diyemeyecekler için sıyırma kabağı tarifi

Malzemeler:

2 adet sıyırma kabağı (Ortalama 2 kilogram)

1 kilogram domates veya küçük kavanoz domates konservesi

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil veya kırımızı biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

Yapılışı:

Kabakların dış kabuklarını bıçak ya da soyma aparatı ile soyalım ve kabağı öncelikle dikey bir şekilde 2’ye sonra da 4’e bölelim. Bu şekilde ince uzun dilimler elde etmiş olduk.

Daha sonra kabakların iç kısmındaki çekirdekli kısmını da oyarak ayıklayalım. Çekirdekli bölümü de temizledikten sonra Kabakları verev ve hafif ince bir şekilde doğrayalım.

Doğradığımız kabakları tuzlu suda bekletelim.

Domateslerin kabuklarını soyup yemeklik küçük bir şekilde doğrayalım ve kenarda bekletelim

Bu arada tencereye tereyağı ve sıvı yağı koyup ince ince doğradığımız soğanları da ilave edelim. Soğanlar kavrulunca pul biberi ekleyelim. Suda beklettiğimiz kabakları iyice yıkayıp suyunu süzdükten sonra tencereye koyalım. Aynı zamanda Domatesleri, salçayı, biberleri ve yemeğin tuzunu da ilave edip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım. Orta derece ateşte kabakları yumuşayana kadar pişirelim.

Not: Bu yemek Hatay yöresinde 'sıyırma kabağı' olarak biliniyor. Kullandığımız kabak türü farklı yörelerde de yetiştiriliyor ve tabii farklı isimlerle de anılıyor olabilir. Ayrıca bu yemeği nohut veya et ilave ederek pişirenler de olur. Ben böyle sevdiğim için size de bu şekilde bir tarif vermek istedim. Hiç kabak sevmeyenlerin bile bu yemeği severek yiyeceğine eminim. Afiyet olsun...

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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