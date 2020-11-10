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Haber Giriş: 10.11.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Bir lezzet abidesi: Güveçte patlıcan kebabı

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Bir lezzet abidesi: Güveçte patlıcan kebabı
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Özel bir akşam yemeği için tercihleriniz arasında yer alabilecek olan güveçte patlıcan kebabı, güveçten aldığı lezzeti sofralarınıza taşıyacak.

Gerekli malzemelerin bulunması halinde tarifi çok zorlamayacak yemeklerden olan güveçte patlıcan kebabı, akşam yemeği menünüze lezzet katacak. İşte evde kolayca yapabileceğiniz güveçte patlıcan kebabı tarifi ve malzeme listesi...

Malzemeler:

300 gram kuzu kuşbaşı (Yağsız)

1 kilogram patlıcan

600 gram domates

6-7 diş sarımsak

2-3 adet kırmızı ya da yeşil biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağından az sıvı yağ 

1 çay kaşığı domates salçası

Tuz

Bir lezzet abidesi: Güveçte patlıcan kebabı

Yapılışı:

Patlıcanları alacalı şekilde doğrayıp tuzlayalım.

Diğer taraftan yemeği pişireceğimiz güveç (toprak tencere) -ya da arzu ettiğiniz herhangi bir tencere de olabilir- tencerenin en altına kuşbaşı etleri, irice doğranmış sarımsakları ve biberleri, karabiberi de ilave edip iyice harmanlayalım.

Daha sonra kabuklarını soyup doğradığımız domateslerin bir kısmını bu karışımın üstüne serelim.

Tuzda bekletip iyice yıkadığımız patlıcanları da tenceremize koyalım.

Kalan domatesleri de patlıcanın üstüne ekleyelim.

Tuzunu, yağını da ekledikten sonra domates salçasını çok az suda (1 fincan kadar) eritip tenceremize dökelim.

Tenceremizin kapağını kapatalım, yemeğimiz kaynamaya başlayınca kısık ateşte 25- 30 dakika pişirelim.

Et ve patlıcan piştikten sonra yemeğimizi karıştırıp öyle servis edelim.

Afiyet olsun...

Not: Domates ve patlıcan kendi suyunu salacağı için ayrıca suya ihtiyaç duymayacaktır. Yemeğin kendi suyuyla pişmesi daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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