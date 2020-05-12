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GeriBelgin Ekmen Yenilmez Az malzeme ile yağsız, unsuz enfes bir tatlı: Şam tatlısı
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Haber Giriş: 12.05.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Az malzeme ile yağsız, unsuz enfes bir tatlı: Şam tatlısı

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Az malzeme ile yağsız, unsuz enfes bir tatlı: Şam tatlısı
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Malzemesi az, hazırlanışı kolay, lezzeti ise damak şenlendiren cinsten bir tatlı olan Şam tatlısı, evde çok az malzeme kullanılarak yapılabilir. Farklı yörelerde farklı yapım biçimleri olan Şam tatlısı, Doğu Akdeniz’de ise genellikle yoğurt, un ve yumurta eklenmeden yapılıyor. İşte, iftar sofranızın son karesinde ya da bir bardak sıcak çayın yanında yer verebileceğiniz lezzetli Şam tatlısı tarifi…

Malzemeler:

500 gram irmik

Yarım çay kaşığı karbonat

2 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Tepsinin altın ve üstüne sürmek için 2 yemek kaşığı pekmez

Şerbeti için:

2,5 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

Az malzeme ile yağsız, unsuz enfes bir tatlı: Şam tatlısı

Yapılışı:

Öncelikle şerbet için malzemeleri bir tencereye koyup kaynatılır.  Şerbet hazır olunca soğumaya bırakılır.

Bir kap içerisine irmik, karbonat, şeker ve tarçını koyun ve daha sonra 2 su bardağı suyu yavaş yavaş ilave ederek harç iyice karıştırılır.

Harcın hafif katı bir kıvamda olması gerektiği için suyu yavaşça eklemeye özen gösterilmelidir.

Tüm malzemeler harmanlandıktan sonra, tepsinin altına 1 yemek kaşığı pekmez sürülür. Daha sonra, hazırlanan harç, az az parçalar alınarak tepsiye koyulur. El yordamıyla bastırılarak tepsiye yayılır.

Tüm harç tepsiye yayıldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı pekmez, 1 kaşık su ile sulandırılıp sürülür.

Fırına koymadan önce dilimlenir ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirilir.

Tatlı iyice kızardıktan sonra daha önceden belirlenen dilimler tekrar belirginleştirilir ve ilk sıcaklığı gider gitmez, soğutulan şerbet üzerine dökülür. Şerbetin iyice çekmesi beklendikten sonra servise sunulabilir.

İsteğe göre Hindistan cevizi, fıstık ve ceviz ile ikram yapabilirsiniz. Afiyet olsun 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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