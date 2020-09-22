Anlık tatlı krizlerine pratik bir çözüm: Müşebbek Tatlısı
Türkiye’nin 4 bir köşesinde ‘halka tatlısı’ adı ile sevilerek tüketilen ve Hatay’da adım başı bulabileceğiniz bir tatlı olan Müşebbek, şeker ihtiyacını karşılayıp enerji veren, ayaküstü atıştırmalık bir lezzettir. Arapça’da ‘örgülü’ anlamına gelen müşebbek, adının anlamını şeklinden alıyor. Genellikle alışveriş için çıktığımda ayaküstü tüketime uygun olduğu için tercih ettiğim müşebbek tatlısı, özellikle pandemi sürecinde dışarı çıkmadığım zamanlarda evde de sık sık yaptığım hafif lezzetlerden birisi oldu. İşte, sizlerin de evlerinizde kolayca yapabileceğiniz lezzetli ve pratik müşebbek ya da diğer adıyla halka tatlısı tarifi
Malzemeler
4 su bardağı un
2 çay kaşığı kuru maya
Sıcak su
Şerbet için malzemeler
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Limon
Kızartmak için yarım litre sıvıyağ
Yapılışı
Şeker ve suyu kaynatalım.
Şerbet haline gelince içine birkaç damla limon sıkarak soğumaya bırakalım.
Bir kapta unu kuru mayayı elimizi hafif yakacak derecede olan sıcak su ile karıştırıp yoğuralım.
Hamurun kıvamı biraz cıvık ve akıcı olmalı.
Yoğurduğumuz hamuru 30 dakika kadar dinlendirelim.
Dinlenmiş olan hamurumuzu evde varsa krema şırıngasına koyup kızgın yağda halka oluşturacak şekilde dökelim.
İki yönlü kızarınca sıcak sıcak soğuyan şerbete atalım.
Şerbetini çekince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun 😊
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