Yaz sebzeleriyle hafif bir akşam yemeği menüsü (26 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Taze nane ve yoğurdun uyumuyla hazırlanan bu tarif, sıcak günlerde mideyi yormayan bir başlangıç seçeneği oluyor.
KABAK GRATEN
İnce dilimlenen kabakların beşamel sos ve kaşar peyniriyle fırınlanmasıyla hazırlanan graten, kızartmalara kıyasla çok daha hafif ve doyurucu bir öğüne dönüşüyor.
PATLICANLI BULGUR PİLAVI
Patlıcanlı bulgur pilavı, kavrulmuş sebzelerin lezzetini bulgurla buluşturarak sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir seçenek sunuyor.
AKDENİZ SALATASI
Akdeniz salatası, taze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
SUPANGLE
Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Tabanındaki kek dilimleri ve çikolatalı muhallebisi ile pratik bir tatlı seçeneği oluyor.
Önce ne pişirmeli? Hazırlık adımları:
Yemekleri en kısa sürede ve sıcak bir şekilde sofraya getirmek için hazırlık adımlarını şu sırayla takip edebilirsiniz:
Tatlıyı hazırlayın: İşe ilk olarak supangleyi hazırlamakla başlayın. Pişen tatlıyı kaselere paylaştırıp soğuması için buzdolabına kaldırın.
Ön hazırlık: Bulgur pilavı için patlıcanları küp küp doğrayıp acısını bırakması için tuzlu suya alın. Salata için yeşillikleri karbonatlı suda bekletin.
Ana yemek: Grateni hazırlayıp fırına verin. Graten pişerken patlıcanlı bulgur pilavını ocağa alın. Suyunu çektikten sonra demlenmeye bırakın.
Çorba: Pilav demlenirken yayla çorbasını hazırlayın. Yoğurdun kesilmemesi için terbiyesini çorbanın ılıtılmış suyuyla bağlamaya dikkat edin.
Servis öncesi: Akdeniz salatasının malzemelerini doğrayın. Yeşilliklerin sönmemesi için zeytinyağı ve limon sosunu servisten hemen önce ekleyin.
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