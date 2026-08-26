Yaz sebzeleriyle hafif bir akşam yemeği menüsü (26 Ağustos 2026)

Yaz sebzeleri ile hazırlanan bu menüde, hafif bir yayla çorbasıyla başlangıç yapıyoruz. Fırınlanmış kabak graten ve patlıcanlı bulgur pilavını bir araya getirerek sofrada sebze ile karbonhidrat dengesini kuruyoruz. Akdeniz salatasıyla ferahlık kattığımız sofrayı, çikolata sevenler için supangle ile tamamlıyoruz. İşte, tarifler ve adım adım hazırlık aşamaları.

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Kabak graten

Patlıcanlı bulgur pilavı

Akdeniz salatası

Supangle

YAYLA ÇORBASI





Taze nane ve yoğurdun uyumuyla hazırlanan bu tarif, sıcak günlerde mideyi yormayan bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Yayla çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KABAK GRATEN





İnce dilimlenen kabakların beşamel sos ve kaşar peyniriyle fırınlanmasıyla hazırlanan graten, kızartmalara kıyasla çok daha hafif ve doyurucu bir öğüne dönüşüyor.

Gözden Kaçmasın Kabak graten tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICANLI BULGUR PİLAVI

Patlıcanlı bulgur pilavı, kavrulmuş sebzelerin lezzetini bulgurla buluşturarak sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir seçenek sunuyor.

Gözden Kaçmasın Patlıcanlı bulgur pilavı (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKDENİZ SALATASI





Akdeniz salatası, taze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden Kaçmasın Akdeniz salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUPANGLE

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Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Tabanındaki kek dilimleri ve çikolatalı muhallebisi ile pratik bir tatlı seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Supangle tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

Önce ne pişirmeli? Hazırlık adımları:

Yemekleri en kısa sürede ve sıcak bir şekilde sofraya getirmek için hazırlık adımlarını şu sırayla takip edebilirsiniz:

Tatlıyı hazırlayın: İşe ilk olarak supangleyi hazırlamakla başlayın. Pişen tatlıyı kaselere paylaştırıp soğuması için buzdolabına kaldırın.

Ön hazırlık: Bulgur pilavı için patlıcanları küp küp doğrayıp acısını bırakması için tuzlu suya alın. Salata için yeşillikleri karbonatlı suda bekletin.

Ana yemek: Grateni hazırlayıp fırına verin. Graten pişerken patlıcanlı bulgur pilavını ocağa alın. Suyunu çektikten sonra demlenmeye bırakın.

Çorba: Pilav demlenirken yayla çorbasını hazırlayın. Yoğurdun kesilmemesi için terbiyesini çorbanın ılıtılmış suyuyla bağlamaya dikkat edin.

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Servis öncesi: Akdeniz salatasının malzemelerini doğrayın. Yeşilliklerin sönmemesi için zeytinyağı ve limon sosunu servisten hemen önce ekleyin.