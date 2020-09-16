Yaz sebze ve meyvelerini kışın da sağlık ve afiyetle yiyin

Sebze ve meyvelerinizi kış boyunca sağlık ve lezzetle tüketmek için dondurmak en pratik çözüm. Ancak bunun için dondurucunuzda yeterince yer olduğundan emin olun. Çünkü birçok meyve ve sebzeyi doğrudan poşetlere koyup dondurmak yerine önce fırın tepsilerine yayıp dondurduktan sonra paketlemek gerekiyor.

Yeşillikleri donduracaksanız da buz kalıpları ya da muffin tepsilerine ihtiyacınız olacak. Bu da yine düz ve dengeli bir zemine ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor.

Özellikle yaban mersini, vişne gibi hassas taneli meyveleri tepside kurutmadan önce altlarına pişirme kağıdı sermeniz de önemli bir nokta. Aksi takdirde meyveleriniz donma aşamasında tepsiye yapışabilir ve tepsiden alırken zarar görebilir.

Şeftali, kayısı gibi meyveler donduracaksanız, bu meyveleri soyup dilimleyip çekirdeklerini çıkardıktan sonra üzerine önceden biraz şeker serpmek ve limon suyu gezdirmek de faydalı bir işlem. Böylece ürünlerinizi korumuş, renklerini kaybetmelerini engelemiş olursunuz.

Taze fasulye gibi sebzeleri de dondurmadan önce sıcak suya sokup çıkaracaksanız bu suyun tuzlu olmasını tercih etmenizde fayda var.

Sıcak ve soğuk suya sokma işlemi hem sebzelerin rengini ve dokusunu koruyor hem de bozulmaya yol açan enzimleri deaktive ederek, ekstra bir koruma sağlıyor. Bu işlemi, domates şeftali gibi kabuklu yumuşak ürünleri kolayca soymak için de yapabilirsiniz.

Yeşillikleri dondurmanın en iyi yolu ise bir sıvının içinde dondurmak. Zeytinyağı, et suyu ya da suyun içinde ve buz küpleri halinde dondurduğunız yeşil otlarınızı zamanı geldiğinde doğrudan tencereye atıp kullanabilirsiniz.