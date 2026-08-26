Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi “ Yıldız” ile değerlendirildi.
KIZILCIK ŞERBETİ
Kızılcık şerbeti, sıcak günlerde taze kızılcıkların ferahlatıcı tadıyla hem doğal hem lezzetli bir içecek seçeneği oluyor. Kızılcığın ekşi tadı, şekerle dengelenirken tarçın ve karanfil ise şerbete hoş bir lezzet veriyor.
ERİK SUYU
Yaz aylarının en taze meyvelerinden kırmızı erikle hazırlanan bu nefis doğal meyve suyu, marketlerden alınan hazır içeceklere göre lezzetli ve katkısız bir içecek hazırlamanıza olanak tanıyor.
ŞEFTALİ SUYU
Şeftali suyu, ev yapımı lezzetli ve ferahlatıcı bir içecek hazırlamak isteyenler için enfes bir seçenek oluyor. Mevsiminde taze şeftalilerle hazırlanan bu içecek, katkı maddesi içermeyen doğal içeriğiyle çocuklar için de hem sağlıklı hem lezzetli seçenekler arasında yer alıyor.
REYHAN ŞERBETİ
Geleneksel içeceklerimizden biri olan reyhan şerbetinin geçmişi Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanıyor. Şifalı bitkilerden biri olan reyhanla hazırlanan bu içecek, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir içerik sunuyor.
VİŞNE SUYU
Yaz aylarının en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan vişne suyu, mayhoş tadıyla sıcak günlerde severek tüketiliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan, sadece taze meyve ve şekerle hazırlanan bu tarif, hem kahvaltılıkların hem yemeklerin yanına çok yakışıyor.