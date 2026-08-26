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Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi

Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi

Lezizz
Lezizz
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Evde doğal yöntemlerle katkısız olarak hazırlanan soğuk içecekler, sıcak havalar için hem ferahlatıcı hem lezzetli seçenekler sunuyor. Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz bu tarifler, meyvelerin doğal tadı korunarak hazırlanıyor. Kızılcık şerbetinden vişne suyuna, şeftali suyundan reyhan şerbetine kadar tam mevsiminde hazırlayabileceğiniz soğuk içecek tariflerini bir araya getirdik. İşte, 5 nefis soğuk içecek tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi
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KIZILCIK ŞERBETİ

Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi

Kızılcık şerbeti, sıcak günlerde taze kızılcıkların ferahlatıcı tadıyla hem doğal hem lezzetli bir içecek seçeneği oluyor. Kızılcığın ekşi tadı, şekerle dengelenirken tarçın ve karanfil ise şerbete hoş bir lezzet veriyor.

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ERİK SUYU

Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi

Yaz aylarının en taze meyvelerinden kırmızı erikle hazırlanan bu nefis doğal meyve suyu, marketlerden alınan hazır içeceklere göre lezzetli ve katkısız bir içecek hazırlamanıza olanak tanıyor.

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ŞEFTALİ SUYU

Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi

Şeftali suyu, ev yapımı lezzetli ve ferahlatıcı bir içecek hazırlamak isteyenler için enfes bir seçenek oluyor. Mevsiminde taze şeftalilerle hazırlanan bu içecek, katkı maddesi içermeyen doğal içeriğiyle çocuklar için de hem sağlıklı hem lezzetli seçenekler arasında yer alıyor.

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REYHAN ŞERBETİ

Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi

Geleneksel içeceklerimizden biri olan reyhan şerbetinin geçmişi Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanıyor. Şifalı bitkilerden biri olan reyhanla hazırlanan bu içecek, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir içerik sunuyor.

Gözden KaçmasınReyhan şerbeti tarifiReyhan şerbeti tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNE SUYU

Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi

Yaz aylarının en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan vişne suyu, mayhoş tadıyla sıcak günlerde severek tüketiliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan, sadece taze meyve ve şekerle hazırlanan bu tarif, hem kahvaltılıkların hem yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınVişne suyu tarifiVişne suyu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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