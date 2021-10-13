Yayın balığı nasıl pişirilir? En güzel yayın balığı fırında nasıl yapılır?

Yayın balığı, Avrupa'nın en büyük ikinci yatağı su balığı olarak dikkat çekmektedir. Balıkçılar tarafından zaman zaman oldukça büyük yayın balığı yakalandığı bilinmektedir. Bu balığın eti oldukça lezzetlidir. Bu yüzden insanların yayın balığını zevkle yediği görülmektedir. Kılçığı çok az olan yayın balığını tavada veya fırında kolayca pişirebilirsiniz.

Yayın Balığı Nasıl Pişirilir?

Pişirmek için alınan yayın balığı öncelikle iyice temizlenmelidir. Bu işlemi kendiniz veya balığı aldığınız yerdeki kişi yapabilir. Tabi yayın balığı genellikle büyük olduğu için temizleme işlemini balıkçınıza yaptırmanız daha uygun olacaktır. Balığın derisinide çıkarttırmanız iyi bir sonuç verecektir. Yayın balığını fırında, tavada veya ızgarada zevkle pişirebilirsiniz.

Yayın balığı tavada pişirim;

Yayın balığı iri cüsseli bir balık olduğu için parçalanarak pişirilmeye daha çok uygundur. İyice temizlenmiş olan yayın balığını isteğe göre parçalayın. Parçalanmış olan bu yayın balığını marine ederek pişirmek daha lezzetli olmasına katkı sağlamaktadır. Marine işlemi için; zeytinyağı, limon suyu, tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve kekik kullanabilirsiniz.

Marine malzemeleri hazırlandıktan sonra yayın balığı iyice harmanlanır. Marine edilmiş olan balığı ez iki saat dinlendirmeniz gerekmektedir. Vaktiniz olursa eğer bu süreyi biraz daha uzatabilirsiniz. Pişmeye hazır hale gelen yayın balığını tavada kolayca kızartabilirsiniz.

Tavaya sıvı yağ koyarak ocağa alın. Ardından yağ ısınınca balık parçalarını tavaya yerleştirin. Balıkları arkalı önlü kızarana kadar pişirin.

Yayın balığı ızgarada pişirim;

Yayın balığı ızgara yapmak içinde çok uygundur. Temizlenmiş ve marine edilmiş olan yayın balıklarını parça halinde ızgara üzerine yerleştirebilirsiniz. İsteyen kişiler bu işlemi şiş yardımıyla da yapabilir. Bunun için şişlik halde doğranan balıklar şişe geçirilir ve ardından ızgaraya alınır. Balıklar kızardığı zaman ızgaradan alınır.

Yayın balığı fırında pişirim;

Fırında yayın balığı pişirmek için öncelikle balığı marine etmeniz gerekmektedir. Temizlenen ve hazır hale getirilen yayın balığı fileto şeklinde kesilir. Daha sonra zeytinyağı, limon suyu ve çeşitli baharatlar ile marine edilir. 180 derecede önceden ısıtılmış olan fırında balıklar nefis bir şekilde pişirilir. Yaklaşık olarak 30-35 dakika içerisinde fırına atılan yayın balığı pişmektedir.

En Güzel Yayın Balığı Fırında Nasıl Yapılır?

Yayın balığı yapması ve yemesi zevkli olan bir balık türüdür. Bu balık türünün en lezzetli halini fırında yapabilirsiniz. Fırında yapılan yayın balığını afiyetle yiyebilirsiniz. Fırında yayın balığı pişirmek için iyi bir marineye ihtiyaç olmaktadır. Bu marine içerisinde ana malzeme olarak zeytinyağı, limon suyu ve tuz kullanılmalıdır. Ayrıca damak tadınıza göre farklı baharatlarda kullanabilirsiniz.

Fırında yayın balığı pişirmek için balığı fileto halinde kullanmak daha uygundur. Bunun için temizlenmiş ve yıkanmış olan yayın balığını fileto şeklinde kesmeniz gerekmektedir. Bu işlemi kendisi yapamayacak olan kişilerin mutlaka balığı alırken fileto olarak alması lazımdır. Daha sonra ise balığı güzelce marine etmeniz gerekir.

Marine edilen yayın balığını en az 2 saat kadar dinlendirin. Bu dinlenme ile balık daha lezzetli bir hale gelecektir. Balığı fırına atmadan önce fırını iyice ısıtın. Bu sayede balığı fırına attığınız zaman daha rahat bir şekilde pişecektir. Fırında yapacağınız yayın balığı 30 - 35 dakika içerisinde pişecektir. Yayın balığını çok kurutmadan fırından alarak tüketebilirsiniz.