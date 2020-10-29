Yavrularımız için ruşeymli kurabiye
Evde çocuklarınızın zevkle yiyeceği kıyır kıyır bir bebek kurabiyesi yapmaya ne dersiniz. Üstelik ruşeymli...
Ruşeym buğdayın en değerli ve en besleyici ana unsuru. Gluten gibi maddelere karşı hassasiyeti ya da alerjisi olmayan yavrularımızın muhallebilerine de katabiliriz.
Gelelim tarife;
Malzemeler:
2 yemek kaşığı yulaf unu
1 yemek kaşığından az irmik
4 yemek kaşığı tam buğday unu
1 yemek kaşığı ruşeym
Yarım çay bardağı peyniraltı suyu
Çok az zeytinyağı
Bir yumurta sarısı
Nasıl yapılır?
Malzemelerin hepsini yoğurup, şekil alacak kıvama getiriyoruz.
Malzemeleri hamurun sertlik ve yumuşaklığına göre artırıp, azaltabilirsiniz.
170 derecede 25 dakika pişiriyoruz.
Afiyet olsun.
Instagram: @bebekkoala
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