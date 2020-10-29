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Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Yavrularımız için ruşeymli kurabiye

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Yavrularımız için ruşeymli kurabiye
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Evde çocuklarınızın zevkle yiyeceği kıyır kıyır bir bebek kurabiyesi yapmaya ne dersiniz. Üstelik ruşeymli...

Ruşeym buğdayın en değerli ve en besleyici ana unsuru. Gluten gibi maddelere karşı hassasiyeti ya da alerjisi olmayan yavrularımızın muhallebilerine de katabiliriz.

Gelelim tarife;

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf unu

1 yemek kaşığından az irmik

4 yemek kaşığı tam buğday unu

1 yemek kaşığı ruşeym

Yarım çay bardağı peyniraltı suyu

Çok az zeytinyağı

Bir yumurta sarısı

Nasıl yapılır?

Malzemelerin hepsini yoğurup, şekil alacak kıvama getiriyoruz.

Malzemeleri hamurun sertlik ve yumuşaklığına göre artırıp, azaltabilirsiniz.

170 derecede 25 dakika pişiriyoruz.

Afiyet olsun.

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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