Yavrularımız için ruşeymli kurabiye

Ruşeym buğdayın en değerli ve en besleyici ana unsuru. Gluten gibi maddelere karşı hassasiyeti ya da alerjisi olmayan yavrularımızın muhallebilerine de katabiliriz.

Gelelim tarife;

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf unu

1 yemek kaşığından az irmik

4 yemek kaşığı tam buğday unu

1 yemek kaşığı ruşeym

Yarım çay bardağı peyniraltı suyu

Çok az zeytinyağı

Bir yumurta sarısı

Nasıl yapılır?

Malzemelerin hepsini yoğurup, şekil alacak kıvama getiriyoruz.

Malzemeleri hamurun sertlik ve yumuşaklığına göre artırıp, azaltabilirsiniz.

170 derecede 25 dakika pişiriyoruz.

Afiyet olsun.

Instagram: @bebekkoala