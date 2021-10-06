Yaş hurma nasıl kurutulur ve saklanır? Evde fırında dilimli, tüm ve medine hurma kurutma ipuçları

Hurma isimlerini günlük yaşantımızda sıklıkla duyarız. Hatta en bilindik hurma çeşitleri arasında mutfağımızı ve vücudumuzu besleyen Medine hurması gelmektedir. Hurma aslında bir bitkidir ve ağaçta yetişmektedir. Dünyada da çok fazla oranda çeşidi bulunmaktadır.

Yaş Hurma Nasıl Kurutulur?

Yaş hurma diğer hurma çeşitleri gibi farklı yöntemlerde özellikle de ev ortamlarında kurutulmaktadır.

Bu yöntemler arasında dikkat çeken doğal tekniklerle kurutma şeklidir. Güneş ışığında yaş hurmayı kurutabilirsiniz. Bunun için yaş hurmaları geniş bir tepsiye alarak güneşe bırakabilirsiniz.

Profesyonel olarak da yaş hurmayı kurutulur. Piyasada meyve kurutucu dolaplar ya da makineler bulunmaktadır. Yaş hurma bu kurutucu dolaplarda uygun koşullar altında kurutulmaktadır.

Evde yaş hurma kurutmada uygulanabilecek yöntemler arasında da sıcak fırın gelmektedir. Elbette ki her kurutma tarzında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar yer almaktadır.

Eğer doğal yol olan güneşte yaş hurmayı kurutmak istiyorsanız zamandan tasarruf sağlayamazsınız. Bununla birlikte hurmanın içinde bulunan şeker arı, sinek böcek gibi davetsiz misafirleri çağıracaktır. Dolayısıyla yaş hurmayı güneşte kuruturken önlemler almak zorundasınız. Bu önlemler arasında hurmaları kapatmak veya kurutma elekleri satın alabilirsiniz.

Sıcak bir fırında yaş hurma kurutmak isterseniz de hurmaları önce yıkayıp kurutmaya hazır hale getirip çürükleri ayıklamalısınız. Sonrasında fırının derecesini 66 dereceye ayarlamalısınız. Hurmaları fırın tepsisine koyarken yapışmayı engellemek amacıyla fırın kağıdı kullanmanız önerilir. Çekirdeklerini ise damak zevkinize göre çıkartabilir veya bırakabilirsiniz.

Yaş Hurma Nasıl Saklanır?

Yaş hurmayı kurutmadan saklamak için en uygun yer buzdolabıdır. Çünkü yaş hurmanın bozulmadan yani çürümeden kalabilmesi için 10 derece sıcaklıkta hava almadan saklanması gerekmektedir. Yaş hurmayı bu koşulları sağladıktan sonra dolabın sebzelik bölümüne alabilirsiniz. Yaş hurmayı sakladığınız buzdolabından alıp tüketmek isterseniz de yaklaşık on dakika önceden çıkartmanız sağlıklı olacaktır.

Evde Fırında Dilimli, Tüm ve Medine Hurma Kurutma İpuçları

Lezzetli, açık kahverengi renginde, orta büyüklükte, Medine civarında yetişen hurma çeşidi Medine hurması olarak bilinmektedir.

Evde bütün ve dilimli halde hurma kurutmanın elbette ki bazı ipuçları bulunmaktadır. Bu ipuçlarına dikkat edildiğinde kurutulan Medine hurmaları daha da lezzetli ve kullanışlı olabilmektedir.

Öncelikle kurutma için hangi sınıfı seçeceğinize karar vermelisiniz. Açık kurutma seçeneği sizler için daha zor, zahmetli ve zaman alıcı olabilmektedir.

Bu yüzden fırın kurutma daha çok tercih edilmektedir. Hurmayı fırında kurutmanın en büyük ipucu fırın derecesini iyi ayarlamaktır. Derece ne çok yüksek ne de çok düşük olmalıdır. Aynı zamanda kolaylık açısından eğer hurma bütün halde kurutmaya girecekse fırın tepsisine koyulmalı ve altına yapışmaması için mutlaka fırın kağıdı eklenmelidir.

Hurmayı çekirdeklerini çıkartarak ve dilimli şekilde doğrayarak da kurutabilirsiniz. Bu şekilde kurutmaya giren hurma daha kısa sürede fırında kuruyacaktır. Aynı zamanda bu tarz hurmaları çeşitli yiyeceklerin özellikle de tatlıların yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bunun için yine derece ve fırın kağıdına dikkat etmelisiniz. Hurmaları fırına vermeden önce ister bütün olsun ister dilimli olsun yıkayıp ayıklamayı unutmamalısınız.