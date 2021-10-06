Yaş ağaç nasıl kurutulur? İstenmeyen ağaç kökü kurutma yöntemleri

Bazı durumlarda farklı amaçlar altında ağaçlar değişik yöntemler altında kurutulur. Aynı zamanda istenmeyen ağaç köklerinin kurutulması da yine belli bir amacı temsil etmektedir. Tabii nedene bağlı olarak farklı teknikler üzerinden ağaçları kurutma ve bunları olduğu bölgeden kaldırmak mümkün.

Yaş Ağaç Nasıl Kurutulur?

Yaş ağaç kurutmak için en basit yöntemler arasında hava ile kurutma geliyor. Özellikle kerestenin doğal bir yöntem altında kurutulması için önde gelen yöntemlerden biridir. Elbette ortam koşullarına ve acil yapısına bağlı olarak değişik yöntemler alınabilmektedir. Bu durum daha çok ağacın içerisindeki suyun görevden uzaklaştırılması anlamına gelir. Bu bağlamda iki farklı yöntem öne çıkmaktadır.

Tabii kurutma: Açık hava veya vantilatör yardımı ile ağacın kurutulması genel olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Tabii bu durum uzun söyle bir kurutma işlemi olarak öne çıkar.

Suni kurutma: Özellikle kere senin desteklendiği bölgede belirli bir derece üzerinden sıcak hava verilmesi ile işlem gerçekleşir. Böylece odun üzerindeki suyun yok edilmesi ile beraber ağacın kurutulma imkanı sağlanır.

İstenmeyen Ağaç Kökü Kurutma Yöntemleri

Belli başlı bazı ana yöntemler kapsamında istenmeyen ağaç köklerini kurutarak ortamdan kaldırmak mümkün. Özellikle bu konuda suni yöntemleri kullanmak daha etkilidir. Örneğin belirli bir sıcaklıkta dengeli şekilde sıcak hava püskürtülmesi köklerin su kaybına sebebiyet verebilir. Böylece kökler çekilmek suretiyle daha kolay bir şekilde ayrılabilir. Elbette ortam koşullarına bağlı olarak güneşten faydalanmak suretiyle doğal yöntem de kullanılabilir. Ancak bunun için güneşten daha etkili şekilde faydalanmak adına köklerin üzerine güneşi yansıtacak malzemeler kullanmak mümkün. Daha sonra ağaç köklerini kaldırmak için değişik yöntemler bulunmaktadır. Doğru şekilde işlem yaparak kurulmuş olan kökler üzerinden ağaçlar bulundukları yerden çıkarılabilir.

Hem doğal hem de suni yöntemleri değerlendirmek suretiyle ağaç kökleri bu şekilde kurutularak çıkarılabilir. Tabii kökleri kaldırmak için vinç kullanmak önemli yöntemler içerisinde bulunuyor. Kurutma yöntemi ile ağaç kökleri yumuşadıktan sonra, ağaç kökün üzerine yerleştirilen bir vinç vasıtasıyla kök hızlı şekilde kaldır alabilmektedir. Makara sistemi kapsamında birkaç işlem üzerinden köklerin ortadan kaldırılması mümkündür. Tabii öncelikle mutlaka hava ya da sıcaklık kullanmak suretiyle köklerin yumuşatılması ve suların çekilmesi gerekir.