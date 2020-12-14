Yarım ölçülü tarifler nasıl hazırlanır?

Bardak ölçülerini kaşık ölçülerine dönüştürün



Birçok tarifte, özellikle yarım ölçekli olanlar açıkça belirtildiği için ayarlaması daha kolaydır. Örneğin; 1 fincanın yarısı ya da çeyreği gibi…

Ancak tarifinizi yarım ölçülü kullanmak istiyorsanız, o zaman durum biraz kafa karıştırıcı olabilir. Öyleyse işinizi biraz daha kolaylaştırmak için, tarifteki bardak ve fincanları kaşık hesabına dönüştürmeyi deneyin. Her şeyi yemek kaşığı ve tatlı kaşığına bölmek, yarım ölçülü tarifleri biraz daha kolay hale getirir ve bardak ölçülerinin miktarını daha iyi anlamaya yardımcı olur. Aşağıda sizin için hazırladığımız bazı ölçü değerleri yer alıyor.



1 su bardağı = 16 yemek kaşığı

3/4 fincan = 12 yemek kaşığı

1/2 su bardağı = 8 yemek kaşığı

1/3 su bardağı = 5 yemek kaşığı artı 1 tatlı kaşığı

1/4 su bardağı = 4 yemek kaşığı

1 yemek kaşığı = 3 tatlı kaşığı



Tartın



Mutfak terazinizi ve hesap makinenizi çıkarın çünkü bir tarifi ikiye bölmenin en kolay yolu tartıp bölmektir. Bu, özellikle tek yumurta gerektiren bir tarifi ikiye bölmek istediğinizde faydalı olacaktır.

Mutfak terazileri son derece kullanışlıdır ve size mutfakta daha tutarlı bir başarı sağlayacaktır. Ayrıca nispeten ucuzdurlar. İşte yaygın bileşenlerin gram cinsinden ağırlığı.



1 su bardağı çok amaçlı un = 125 gram



1 su bardağı esmer şeker = 220 gram

1 su bardağı toz şeker = 200 gram



1 su bardağı pudra şekeri = 115 gram

1 su bardağı şekersiz kakao tozu = 90 gram

1 büyük yumurta (kabuksuz) = yaklaşık 50 gram (yumurta ölçüsü birkaç gram değişebilir)