Yanmış yüzeyleri kolayca temizleyebilmenin 3 yolu

Havlu kağıt kullanın



Önce, tavaya birkaç damla bulaşık deterjanı koyun ve birkaç bardak sıcak su ekleyin. Ardından, içine havlu kağıt veya ince bir bez yerleştirin ve tamamen su altında kalacak şekilde dibe bastırdığınızdan emin olun. Ardından bu şekilde bir saat kadar bekletin. Suyu boşalttığınızda yanmış tabakanın kendiliğinden çıktığını göreceksiniz. Eğer hala çıkmamışsa, tavayı bir kez de soğuk suyla durulamayı deneyin.



Bulaşık deterjanı ve hidrojen peroksiti kaynatın



Bulaşık deterjanı ve hidrojen peroksiti bir arada kullandığınızda yanmış yüzeylerden eser kalmaz! Tencereyi veya tavayı ocağa koyduktan sonra, yarım su bardağı hidrojen peroksite bulaşık deterjanından birkaç damla ekleyin. Ocağı yüksek dereceye getirin ve karışımı iyice kaynatın. Köpürdüğünde ocağı kapatın ve tavayı 10 ila 15 dakika bekletin, böylece yanan parçalar yumuşar ve daha kolay temizlenir. Karışımı daha etkili hale getirmek için karışıma biraz karbonat ekleyebilirsiniz.



Küp şeker ile ovalayın



Gerçekten mantıklı olan başka bir alışılmadık yöntem de küp şeker kullanmak. Yanmış yüzeyi biraz suyla ıslatıp, bir adet küp şekerle nazikçe ovalayın. Bu işlemi tava yeni gibi olana kadar uygulayın. Unutmayın, çok fazla su eklerseniz şeker kolayca çözülür. Şeker eridiğinde yüzey hala temizlenmediyse yeni küp şekerle işleme devam edebilirsiniz.