Yalova Yemekleri - Yalova'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Yalova Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Yalova şehrinde bulunan birçok yemek o bölgeye aittir ve Türkiye'de başka bir yerde yapılmamaktadır. Bazı yemekler ise diğer yörelerde yapılan yemeklere benzese de farklı yönleri vardır. Bu yemekler farklı yönleri sayesinde Yalova'da ilgi çekmektedir. Bu yüzden Yalova'ya yolu düşen kişiler yöresel yemeklerin tadına mutlaka bakmalıdır.

​​​​​​Meşhur Yalova Yemekleri - Yalova Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

- Termal Çorba

- Yalova Çorbası

- Yaprak Pidesi

- Ispanaklı Yalova Böreği

- Pavli

- Yalova Köftesi

- Papara

- Milföylü Yalova Kebabı

- Termal Sarma

- Termal Tatlısı

- Yalova Sütlüsü

- Cennet Küngü

1. Termal Çorbası

Yemek kültürü gelişmiş olan Yalova'da sevilen çorbalardan birisi Termal çorbasıdır. Bu lezzetli çorba adını meşhur olduğu ilçeden almıştır. Termal ilçesinde herkesin severek tükettiği çorbaların başında gelen Termal çorbasının tadı çok nefistir.

Termal çorbasının malzemeleri arasında oldukça lezzetli sebzeler bulunmaktadır. Bu sebzeler arasında kereviz, havuç, patates ve kıyılmış bezelye bulunmaktadır. Bu malzemelerin terbiye edilmesinden sonra bol tereyağı ve sarımsak kullanılmaktadır. Ortaya çıkan çorbanın tadı ise muhteşemdir.

2. Yalova Çorbası

Termal çorbası gibi yaygın olan bir çorba türü de Yalova çorbasıdır. İsminden de anlaşılacağı gibi Yalova'ya özgü olan bir çorbadır. Yeşil mercimek, bulgur ve lahana yaprakları kullanılarak hazırlanan bu çorba özellikle kış aylarının vazgeçilmezidir. Kullanılan malzemelerden dolayı besleyici özelliği bulunmaktadır.

3. Yaprak Pidesi

Yalova'yı ziyaret edersiniz eğer yaprak pidesinin tadına mutlaka bakmalısınız. Enfes tadı ile tam bir lezzet şöleni sunan yaprak pidesinin ana ürünü asma yaprağıdır. Bu yemeği ilginç kılan ise asma yapraklarının pide halini almasıdır. Mısır unu ve soğan ile yapılan iç harçla pişirilen bu pide günün birçok saatinde tüketilmektedir.

4. Ispanaklı Yalova Böreği

Lezzetli bir börek türü olarak meşhur olan Ispanaklı Yalova Böreği çıtır çıtır olan bir börektir. Böreğin içi olarak ıspanak tercih edilmesinden dolayı muazzam bir tada sahiptir. Elde açılan incecik yufkaların arasına ıspanak konulduktan sonra yoğurt sürülmektedir. Yalova'nın bazı yörelerinde içerisine peynirde koyulmaktadır. Rulo halini alan börek fırında çıtır çıtır pişirildikten sonra afiyetle yenmektedir.

5. Pavli

Farklı bir ismi olan Pavli tam anlamıyla yöresel bir üründür. Asma yaprağı veya lahana yaprağı kullanılarak yapılan bir yemektir. Boş kıyma eşliğinde pişirilen bu yemek dilimlendikten sonra servis edilmektedir.

6. Yalova Köftesi

Yalova'nın meşhur yemeklerinden biriside Yalova köftesidir. Kendine özgü malzemeleri olan bu köftenin kıyması hazırlandıktan sonra ortasına delik bırakılıyor ve içerisine kaşar ile krema giriyor. Piştikten sonra yemesi keyifli olan bir köfte karşınıza çıkıyor. Mutlaka tadılması gereken bir lezzet olduğuna emin olabilirsiniz.

7. Papara

Mısır unundan yapılmış olan papara bir çeşit çorbadır. Farklı yörelerde sıkça karşımıza çıkan papara, Yalova'da sevilen yemek türlerinden birisidir.

8. Milföylü Yalova Kebabı

Milföy hamurunda et ve kaşar ile yapılan yöresel bir lezzettir. Karnını doyurmak isteyenler için ilk sıralarda yer alan bir yemek olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yalova taraflarına yolunuz düşerse ilk tatmanız gereken lezzetlerin başında Milföylü Yalova Kebabı gelir.

9. Termal Sarma

Bu sarma türü bildiğimiz sarmalardan biraz farklı olarak yapılmaktadır. Mantar ve soğan sotelendikten sonra biftek eklenerek sarma işlemine geçiliyor. Ardından pişirilen sarmalar nefis bir görünüme kavuşuyor.

10. Termal Tatlısı

Bu tatlı krep yardımıyla yapılmaktadır. Yapılan krepler kavrulmuş fıstık ve elma marmelatı sürülerek servis edilmektedir. Üzerine ise reçel sürülerek yenmektedir.

11. Yalova Sütlüsü

Yalova'nın sevilen tatlılarından olan Yalova sütlüsü güllaca benzer bir yapıya sahiptir. Yufka ile yapılan bu tatlı kat kat yapılmadan önce içerisine ceviz ya da fıstık koyulur. Fırında piştikten sonra üzerine sütlü şerbet dökülerek servis edilir.

12. Cennet Küngüsü

Farklı adı ve tadı ile ilgi çekici bir tatlı olan Cennet Küngüsü Yalova'da yiyebileceğiniz nefis bir tatlıdır. Özel günlerde sıklıkla tercih edilen bir tatlı olmuştur. Şerbetli hamur kızartıldıktan sonra üzerine çekilmiş ceviz eklenerek servis edilir. Yozgat yöresinde çayın yanında yaygın olarak tüketildiği bilinmektedir.