Yağsız kızartıcılardan daha fazla verim almak için bu detaylara dikkat!

Öncelikle şunu söyleyelim. Adı kızartıcı olsa da bu gereçlerin yaptığı iş kızartmak değil. Onun yerine delikli bir sepetin içinde bulunan malzemelerin üzerine kuvvetli bir biçimde 160 santrigrat derecenin üzerinde sıcak hava üfleniyor. Bu da bir tür konveksiyon etkisi yaparak malzemeleri pişirip dışlarını esmerleştiriyor.

Gelelim kızartıcılardan maksimum verim elde etmek için yapmanız gerekenlere.

DOĞRU MALZEMELER KULLANIN

Öncelikle seçtiğiniz malzemelere dikkat etmelisiniz. Tempura hamuruna batırılmış sebze ya da pişi gibi ürünleri pişirmek için bu kızartıcılar maalesef uygun değil. Onun yerine kuru, akıcılığı olmayan, dışı panelenmiş malzemeleri kızartmaya çalışın.

FAZLA DOLDURMAYIN

İkincisi, kızartıcının sepetini fazla doldurmayın. Sepetin büyük olması içini tamamen doldurabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü bu kızartıcılar hava sirkülasyonu prensibiyle çalışıyor. Sepeti çok doldurduğunuzda hava kızartıcının içinde dolaşamıyor. Çok dolu olan sepetlerdeki malzemeler hem daha uzun sürede hem de dengesiz pişiyor. Dahası çok doldurduğunuzda üst kısımdaki malzemeler yanma riski yaşıyor.

MALZEMELERİ KURULAYIN

Malzeme seçiminin önemli olduğunu zaten belirtmiştik ama bu malzemeleri nasıl koyduğunuz da önemli. Yiyeceklere yüksek sıcaklıkta hava üflendiğinde dış yüzeyleri karamelizasyon sonucu esmerleşiyor. Aynı zamanda dış yüzeyin kuruması sayesinde çıtır çıtır bir kıvam elde ediyorsunuz. Ancak malzemenin dış yüzeyi ıslak olduğunda bu çıtırlığı yakalamak mümkün olmuyor. Bu nedenle içine ne koyarsanız koyun, önce kağıt havluyla iyice kurulamayı ihmal etmeyin.

SEPETİ YAĞLAYIN

Her ne kadar sepetin iç yüzeyi yapışmaz maddeyle kaplı da olsa, zaman zaman özellikle panelenmiş ürünlerde yapışma yaşanabiliyor. Bu nedenle malzemeleri sepete koymadan önce sepetin iç yüzeyini hafifçe yağlamanızı tavsiye ediyoruz. Yağlamak özellikle balık gibi hassas proteinleri pişirdiğiniz zaman çok işinize yarar. Çünkü balık yapıştığında parçalanmadan çıkarmak çok zordur.

DÖNDÜRÜN, KARIŞTIRIN

Air fryer'ın işini yapması için içindeki yiyeceklerin dönmesi çok önemlidir. Bazı air fryer'ların içinde bu işi yapan bir mekanizma bulunur ve örneğin patateslerinizi kızarma aşamasında sürekli alt üst eder. Ancak bazı kızartıcılarda bu fonksiyon bulunmadığından bu işlemi kendiniz yapmanız gerekir. Diğer yandan balık gibi parçalanmaya müsait malzemelerde karıştırıcıyı devre dışı bırakıp arada programı durdurarak kapağı açıp bir maşayla sepettekileri ters yüz etmelisiniz.

KALABALIKLAR İÇİN HAZIRLIKLI OLUN

İçine çok fazla malzeme koymanız doğru olmadığından kızartıcıyla çok kalabalık gruplar için yemek yapacaksanız birkaç parti yapmanız gerektiğini unutmayın. Bu esnada ilk pişirdiklerinizi sıcak tutacak bir sistem kurmanız da şart.

TEMİZ TUTUN

Kızartıcının hem sepetini hem de içini her kullanımdan sonra temizleyin. Aksi takdirde kalan yiyecek ve yağ kalıntıları kızartıcınızdan duman çıkmasına ve yiyeceklerinizde yanık bir koku oluşmasına sebep olur.