Worcestershire sosu nedir? Worcestershire sosu nasıl yapılır, nasıl kullanılır?

Adından da belli olduğu üzere İngiltere’den dünyaya yayılan Worcestershire sosunun geçmişi 19’uncu yüzyılın başına kadar gidiyor. Sosu ülkeye ilk kez Lord Sandys isimli bir İngiliz’in Bengal’e yaptığı seyahatlerin birinden getirdiği biliniyor.

Bu sosun yemeklere kattığı tada hayran olan Lord Sandys, memleketi Worcester’a döndükten sonra 1835’te John Lea ve William Perrins isimli iki kimyageri sosun formülünü tespit etmekle görevlendiriyor. Ancak Lea ve Perrins, uzun çalışmalar sonucunda bir türlü istedikleri lezzeti yakalayamıyorlar. Ardından da sos kavanozlarını bir dolaba kaldırıp uzun süre unutuyorlar.

Yıllar sonra kavanozu yeniden açıp tadına baktıklarında, bu süre içinde yaşanan fermantasyonun sosun lezzetini zenginleştirdiğini ve günümüzde umami adı verilen lezzeti kazandırdığını fark ediyorlar. Ardından sosun daha fazlasını üretip şişeleyerek Avrupa’ya, ABD’ye ve tüm dünyaya satmaya başlıyorlar.

Lea ve Perrins’in kurduğu ortaklık günümüzde de devam ediyor ve Worcestershire sosu üretimini sürdürüyor. Dahası bugün üretimde hala ayrıntıları açıklanmayan orijinal formülün kullanıldığı iddia ediliyor. Ancak Worcestershiresosu üreten birçok başka marka da mevcut elbette.

Küçük farklılıklar söz konusu olsa da Worcestershire sosunun temel malzemeleri arasında sirke, ançüez, demirhindi, pekmez, sarımsak, soğan, şeker, çeşitli baharatlar ve tat vericiler bulunuyor.

WORCESTERSHIRE SOSU NASIL YAPILIR? EVDE WORCESTERSHIRE SOSU YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Peki Worcestershire sosu evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Malzemeler:

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

4-6 adet ançüez (konserve hamsi)

2 su bardağı sirke

Yarım su bardağı pekmez

1 çay kaşığı karanfil

1 boğum zencefil

2 yemek kaşığı hardal tohumu

Yarım su bardağı soya sosu

1 çay kaşığı tane karabiber

4 yemek kaşığı demirhindi püresi

Yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber

Yarım yemek kaşığı köri

1 adet çubuk tarçın

Yarım çay kaşığı kakule

3 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sarımsakları ve zencefili ezin.

Soğan, sarımsak ve baharatları bir tülbentten torbanın içine koyup ağzını bağlayın.

Sirke, soya sosu, pekmez, ve demir hindiyi bir tencerede bir araya getirin.

Baharat torbasını da içine ekleyip kısık ateşte 45 dakika kadar kaynatın.

Ardından tuzu, köriyi ve minik minik doğradığınız ançüezi de ilave edin.

2 su bardağı kadar da su ekleyin ve ocaktan alın.

Bir kavanoza boşalttığınız malzemeyi ağzını sıkıca kapatarak serin ve karanlık bir yerde 2-4 hafta bekletin. Bu sürede ara sıra kavanozu çalkalayın.

Bu sürenin sonunda sosunuz hazırdır.

İçindeki baharat torbasını çıkarıp sosu bir başka kavanoza aktarın. Kullanacağınız zamanlarda çalkalamayı ihmal etmeyin.

WORCESTERSHIRE SOSU NASIL KULLANILIR?

Et ve tavuk yemeklerine çok yakışan Worcestershire sosu, hem marinelerde hem de yemek soslarında kullanılabilir. Özellikle ağır ağır pişen et yemeklerinde Worcestershire sosu muhteşem bir fark yaratabilir.

Ayrıca salata ve sandviç soslarınızda da Worcestershire sosu kullanabilirsiniz.