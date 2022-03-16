Wasabi nedir, nasıl yenir? Wasabi faydaları ve sosu yapımı
Wasabi, Japon mutfağında sıklıkla kullanılan ve sosu ile ünlü bir lezzet olarak daha çok restoranlarda karşımıza çıkıyor. Sushi yanında servis edilen wasabi acımsı tadıyla pek sevilmese de faydaları onu yemeye değer kılıyor. Peki, wasabi nedir, nasıl yenir? İşte wasabi faydaları ve sosu hakkında bilgiler...
Japonya'daki vadi nehir yataklarında doğal olarak yetişen wasabi, ülkemizde daha çok sushi ile yenen wasabi sosu ile bilinir. İşte wasabi hakkında bilgiler...
Wasabi, turpgiller familyasına üye bir bitkidir. Japon turbu olarak da isimlendirilmesine rağmen, bu familyanın turp türüne ait değildir.
Kökü, içerdiği yoğun ve kuvvetli tat ve acı yüzünden yemeklerde çeşni olarak kullanılır. Acılığı, acı biberlerdeki kapsaisin 'in dilde neden olduğu acıdan daha çok, hardalın burun ve solunum yollarında yarattığı acı hissine yakındır.
Aynı zamanda, taze wasabi yaprakları yenebilir, köklerindeki tat yapraklarında da mevcuttur.
Suşi hazırlanırken, wasabi'yi pilav ve diğer malzemelerin arasına koyar; bu şekilde wasabi tadını daha uzun süre koruyabilir.
Wasabi sosu nasıl yapılır?
Wasabi sosu bu kökün rendelenmesiyle elde edilir. Wasabi kökü saat yönünde rendelendikçe macun kıvamına gelir ve acısı çıkar. Ancak bu acılık 15-20 dakika sürer. Bu nedenle Japonya’daki suşicilerde wasabi sipariş üzerine hazırlanır ve hemen servis edilir.
Ancak gerçek wasabi bitkisi çok nadir bulunur ve çok pahalıdır. Bu nedenle yaban turpu, hardal, nişasta ve yeşil gıda boyasıyla sahte wasabi üretilir. Japonya dışında gerçek wasabi bulmak çok zordur.
Wasabi faydaları nelerdir?
- Wasabi kemik sağlığında etkili rol oynayabilir. Wasabi'de p-hidroksisinamik asit (HCA) adı verilen bir bileşiğin, kemik oluşumunu arttırdığı ve kemik parçalanmasını azalttığı öne sürülmüştür.
- Farelerde yapılan çalışmalar, beyindeki iltihaplanmayı azaltan antioksidan sistemlerin aktivasyonunu arttırdığını göstermiştir.
- Bu bulgular, wasabinin parkinson hastalığı gibi iltihap kaynaklı nörodejeneratif bozuklukları önlemeye veya yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
- Bazı otlar ve tuz gibi baharatlar gıda zehirlenmesine neden olan patojenlerin büyümesini azaltabilir. Wasabinin de böyle bir faydası olduğu iddialar arasında.
- Araştırmalar, wasabi ekstresinin gıda kaynaklı hastalık riskini önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabileceğini, ancak bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
- Wasabi bitkisinin kanserden koruduğu, astım ve alerji gibi çeşitli hastalık ve rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir.