Wasabi nedir, nasıl yenir? Wasabi faydaları ve sosu yapımı

Japonya'daki vadi nehir yataklarında doğal olarak yetişen wasabi, ülkemizde daha çok sushi ile yenen wasabi sosu ile bilinir. İşte wasabi hakkında bilgiler...

Wasabi nedir?

Wasabi, turpgiller familyasına üye bir bitkidir. Japon turbu olarak da isimlendirilmesine rağmen, bu familyanın turp türüne ait değildir.

Wasabi nasıl yenir?

Kökü, içerdiği yoğun ve kuvvetli tat ve acı yüzünden yemeklerde çeşni olarak kullanılır. Acılığı, acı biberlerdeki kapsaisin 'in dilde neden olduğu acıdan daha çok, hardalın burun ve solunum yollarında yarattığı acı hissine yakındır.

Aynı zamanda, taze wasabi yaprakları yenebilir, köklerindeki tat yapraklarında da mevcuttur.

Suşi hazırlanırken, wasabi'yi pilav ve diğer malzemelerin arasına koyar; bu şekilde wasabi tadını daha uzun süre koruyabilir.

Wasabi sosu nasıl yapılır?

Wasabi sosu bu kökün rendelenmesiyle elde edilir. Wasabi kökü saat yönünde rendelendikçe macun kıvamına gelir ve acısı çıkar. Ancak bu acılık 15-20 dakika sürer. Bu nedenle Japonya’daki suşicilerde wasabi sipariş üzerine hazırlanır ve hemen servis edilir.

Ancak gerçek wasabi bitkisi çok nadir bulunur ve çok pahalıdır. Bu nedenle yaban turpu, hardal, nişasta ve yeşil gıda boyasıyla sahte wasabi üretilir. Japonya dışında gerçek wasabi bulmak çok zordur.

Wasabi faydaları nelerdir?