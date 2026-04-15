Waffle tarifi (Videolu)
Waffle tarifi (Videolu)

Waffle tarifi (Videolu)

Waffle, çıtır hamuru ve çeşit çeşit malzemelerle zenginleşen sunumu ile tatlı krizlerine en keyifli çözümü sunuyor. Waffle makinesinden çıkan sıcacık hamurun üzerine akışkan çikolata, taze meyveler, şekerlemeler ve kuruyemişlerle hazırlayacağınız sunumlar, sofralarınızı bir ziyafete dönüştürüyor. Sunumuyla göz dolduran ve kıvamıyla herkesin beğenisini kazanan bu enfes tarif, mutfağınızın en pratik hamur işlerinden biri haline geliyor. İşte, videolu anlatımıyla waffle tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Waffle tarifi (Videolu)
Waffle tarifi (Videolu)
Waffle tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Bir çimdik tuz
  • 2 su bardağı un

Üzeri için:

  • Çilek
  • Muz
  • Çikolata
  • Fındık
  • Kırık Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın. Süt, sıvı yağ, tuz, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Waffle makinesini ısıtıp 1 kepçe kadar hamuru ekleyip kapağını kapatın ve hamurlar kızarana kadar pişirin.
  3. Meyvelerin ve çikolatanın hazırlanması
    Hamur pişerken meyveleri dilimleyin. Çikolatayı eritin.
  4. Servis aşaması
    Pişen waffle'ların üzerlerine önce çikolatayı dökün. Üzerini dilediğiniz meyveler ve kuruyemişlerle süsleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
